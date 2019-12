Nina Moric sta male/ “Spero che tutto torni a 2 mesi fa…”, è mistero sul malessere

Nina Moric era scomparsa dai social per circa due mesi spaventando gli estimatori. Lo scorso 3 settembre i fan l’avevano lasciata al sole di Zanzibar e da lì il silenzio. Proprio alla fine dello scorso mese è comparsa finalmente una fotografia del figlio Carlos Maria insieme ad un amico: “Il mio tutto” ha scritto da madre amorevole, suscitando una vera ondata di affetto e commenti. Cosa è accaduto in questo periodo? L’ex moglie di Fabrizio Corona ha affermato di non stare bene, pur non spiegando null’altro e lasciando tutto in “sospeso”. “Ho avuto momenti migliori… io spero che torni presto tutto a com’era due mesi fa”, ha scritto sulle Instagram Stories rispondendo a chi le chiedeva come andassero le cose. La 43enne ha anche fatto sapere che c’è un problema specifico che la sta affliggendo da alcune settimane, ma non ha approfondito la questione.

Nina Moric sta male: “Se potessi vi racconterei tante cose…”

Nina Moric non è entrata nei dettagli ma, a chi le faceva notare del veloce cambiamento, da Zanzibar felice a Milano con alcuni problemi, ha risposto: “Lo ero, poi al mio ritorno c’è stato un problema che sto facendo di tutto per risolvere”. “Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio”, ha voluto aggiungere. Potrebbe trattarsi di un problema familiare? Parlando di affetti, mamma Vranka, rimane un suo punto saldo: “Ora è in Croazia, tra poco la vedo, è una roccia lei”, ha raccontato. Poi ha anche confermato di stare ancora insieme a Luigi Mario Favoloso, nonostante la storia burrascosa che va avanti da molti anni: “Non ho mai detto di essermi lasciata, certo che ci sto ancora con lui”, ha scritto sempre su Instagram. Tra le tante domande poi, una follower ha chiesto alla croata se avesse intenzione di scrivere un libro: “È una moda pure questa…gente di 20 anni che scrive libri…dai”. A molti questa, sembrava una chiara frecciatina a Giulia De Lellis che ha pubblicato il fortunatissimo “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.

