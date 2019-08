NINA MORIC CADE DALLA BARCA E SBATTE LA TESTA CONTRO PORTA/ “Chi mi sta gufando?”

Nina Moric sta trascorrendo le vacanze a Zanzibar, in Tanzania, ma le disavventure sono dietro l’angolo. La bellissima modella, infatti, racconta nelle Instagram Stories gli ultimi ‘piccoli incidenti’ che le hanno causato qualche livido sul volto e un taglietto sulla fronte. “Come concludere le vacanze? Le mie disavventure non mi abbandonano mai, anche oggi sono riuscita a cadere dalla barca. Solo io! C’è est la vie!” dice la Moric che, nella storia successiva si domanda: “Ma chi è che mi sta gufando?”. A rispondere alla domanda è la stessa Nina che dice: “nessuno, sono io che sono imbranata, comunque vaffanc*lo, posso dire chiaro e tondo! Era tondo”. Le disavventure di Nina però non finiscono qui, visto che poco dopo in una nuova Instagram Stories racconta: “detto ciò ho appena battuto la testa contro la porta, non c’è mai limite al peggio! Vai Moric la prossima mossa quale sarà? Mmmm aiuto”. Per fortuna a rincuorarla c’è un bellissimo bambino della Tanzania a cui mostra la “ferita” sulla fronte: “guarda amore la bua qua, guarda amore…mi sono fatta la bua…”.

Nina Morici, scatto bollente da Zanzibar

Tralasciando la caduta dalla barca e la porta in faccia, Nina Moric sta trascorrendo una bellissima vacanza in Tanzania in compagnia del figlio Carlos. Settimane di relax, ma anche di riflessione che ha condiviso spesso con i suoi follower. Non mancano però degli scatti hot, come uno degli ultimi che la vede uscire dalle acque dell’Oceano Indiano fasciata in un bellissimo abito che lascia intravedere tutte le sue ‘forme perfette’. “Zanzibar – unimaginable beauty , serenity and peace. Was it all a dream ? (Zanzibar – bellezza inimmaginabile, serenità e pace. Era tutto un sogno?) scrive la showgirl facendo impazzire i follower. In tantissimi hanno apprezzato il viaggio in ‘terre lontane’ della Moric come testimonia il messaggio di un utente: “Ci hai regalato delle storie estive fantastiche, non come gli altri pseudo vip che hanno mete banali in hotel a cinque stelle. Grazie”.

Nina Moric e Fabrizio Corona: “ci manchi da morire” Viaggio a parte, Nina Moric nell’ultimo periodo si è anche riavvicinata a Fabrizio Corona con cui, dopo il matrimonio e la separazione, ha vissuto un rapporto molto controverso. Per diversi anni i due si sono fatti guerra in tribunale e non solo, ma oggi le cose sembrano aver preso una piega diversa soprattutto dopo i problemi giudiziari dell’ex fotografo dei vip. Lo scorso Natale, infatti, Nina e Fabrizio hanno trascorso le festività natalizie insieme per il bene del piccolo Carlos e in occasione del 17imo compleanno di Carlos è stata proprio la Moric a dedicare all’ex marito un messaggio sui social: “ci manchi da morire ma domani festeggeremo insieme il compleanno di nostro figlio. Lontani, ma vicini nel cuore”. Ricordiamo che Fabrizio Corona è tornato in carcera per non aver rispetto i termini dell’affidamento terapeutico che gli impediva di apparire in televisione, cosa che invece lui non ha rispettato partecipando all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi in occasione del triste momento di Riccardo Fogli.

