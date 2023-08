Tranq, cos’è nuova droga: mix fentanyl e xylazina/ “Tra rischi anche piaghe e amputazione arti”

Sembra non esserci limite a nuovi tipi di droga, e ogni volta sempre più pericolosi per la salute. Il nuovo allarme viene dagli Usa e si chiama ‘Tranq‘. Come riporta Repubblica si tratterebbe di un mix tra fentanyl, l’oppioide sintetico che ha flagellato gli Stati Uniti provocando circa un milioni di morti per overdose, e xylazina, un farmaco miorilassante usato in veterinaria che amplifica l’effetto già dirompente del primo. Gli effetti sembrerebbero essere devastanti, eppure sta dilagando tra la popolazione americana.

Già contro la xylazina la Casa Bianca si stava schierando da tempo con pochi risultati, vista la sua facile reperibilità online senza nemmeno bisogno di particolari formalità o documentazioni. Oltre al bassissimo prezzo di vendita (intorno ai 6-20 dollari), che ne faciliterebbe maggiormente la circolazione. Ora la combinazione col fentanyl sta causando un incremento di decessi dal 2019, che sarebbero addirittura quadruplicati.

COSA PROVOCA ‘TRANQ’, NUOVA DROGA CHE IMPAZZA NEGLI USA

La nuova droga ‘tranq’ è in grado di distruggere nel tempo tessuti e vene, facendo comparire macchie e causando cancrena, senza antidoti efficaci. L’abuso costante può portare, nello specifico, a ulcerazioni, escoriazioni e infezioni di vario tipo, che possono coinvolgere anche gambe e braccia e costringere all’amputazione degli arti per via delle necrosi diffuse (da qui l’adozione del soprannome “droga zombie”). Insomma, un cocktail esplosivo che esplode nelle vene di chi la assume.

La Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti ha emesso un avviso urgente di pubblica sicurezza dopo che la presenza di xilazina è stata segnalata in numerose città. Nonostante vi sia una soglia sotto la quale la presenza di xilazina non risulta di per sé fatale (la dosa fatale media è fissata a 1.200 mg, mentre la dosa non fatale media è 525 mg), l’overdose involontaria è una delle conseguenze più comuni, soprattutto per via dei livelli di tolleranza differenti da quelli dell’eroina pura. Anche Joe Biden ha definito “problema emergente” in USA la diffusione di questo mix. Purtroppo però, il mercato illegale potrebbe aprirsi a questo nuovo tipo di sostanze scarsamente regolamentate e facilmente accessibili, soprattutto nei prossimi anni, quando si concretizzerà la messa al bando dei papaveri da oppio afgani voluta dai talebani.

