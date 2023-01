Nina Soldano, morto il fratello Matteo/ Lutto per attrice di Un posto al sole: “Te ne sei andato in silenzio”

Grave lutto per Nina Soldano, attrice di un posto al sole: addio al fratello Matteo

Un grave lutto ha colpito in queste ore Nina Soldano, l’attrice celebre per essere Marina Giordano della popolare soap di Rai Tre Un Posto al Sole. È stata la stessa attrice ad annunciare su Instagram, con un toccante ma sintetico post, la morte di suo fratello Matteo.

“Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969 – 2023 Ciao Matteo…. mio fratello”, ha scritto Nina Soldano a corredo di una serie di fotografie che li vedono insieme da piccoli. Matteo, suo fratello, aveva solo 54 anni ma l’attrice pisana non specifica i dettagli di questa morte prematura, parlando soltanto di una morte silenziosa ‘come hai sempre desiderato’, chiudendosi inevitabilmente nel suo grande dolore.

Nina Soldano, l’affetto di colleghi e fan dopo il grave lutto

Dopo il triste annuncio della Soldano ha ricevuto l’affetto da parte dei suoi tanti fan ma anche da parte di alcuni colleghi. Sotto il post dedicato al fratello si leggono i commenti di Ilenia Lazzarin: “Ninaaaaa un abbraccio a te!!!!!!” con tanto di cuoricini rossi; di Michela Andreozzi “mi dispiace tanto nina”; e ancora “Oh cara Nina, che notizia brutta che apprendo di colpo qui su Instagram. Ti abbraccio forte..” scrive un’affezionata follower dell’attrice che come tanti manifestato la loro vicinanza al suo dolore. Nessuna risposta da parte dell’attrice ai tanti commenti di cordoglio e affetto ricevuti. Dopo la pubblicazione del post, Nina Soldano ha preferito trincerarsi dietro un silenzio che esprime chiaramente il suo dolore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina_soldano)













