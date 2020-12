Nina Speranza, figlia Luca Argentero e Cristina Marino/ “Lascerà il segno”

Nina è la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino. La piccola è nata lo scorso maggio la pandemia da Coronavirus portando un raggio di luce e speranza nella vita dei due attori. Una nascita che ha cambiato la vita dell’attore di tantissimi film di successo che in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa si è lasciato andare a qualche confessione sulla piccola. “Ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi” ha detto Luca, mentre la compagna ha aggiunto: “la cosa che fa più ridere è che, io bionda e lui moro, lei ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi. Non si capisce”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha poi detto: “il primario del gemelli mi spiegava che circa l’1% dei bambini nel mondo non sono figli dei genitori, io spero che non sia il caso di Nina…”. Una cosa è certa la nascita di Nina ha portato una gioia enorme nella vita della coppia. “Prima non ero mai stato felice, adesso sì” – ha dichiarato l’attore che ha confessato il desiderio di sposare la compagna Cristina Marino. “Mi volevo sposare prima, ma c’è stata la pandemia. Appena risolviamo questo problema globale, lo facciamo” ha rivelato Argentero che, causa pandemia, si è trovato costretto a rimandare il matrimonio.

Luca Argentero su Nina: “cambio i pannolini, sono campione mondiale di bagnetto”

In attesa del matrimonio, Luca Argentero e Cristina Marino si godono i primi mesi della loro piccola Nina. “Lui è un papà incredibile, è il mammo di casa” ha dichiarato l’attrice, mentre Argentero ha rivelato: “cambio i pannolini, sono campione mondiale di bagnetto, campione europeo di cambio della tutina”. Dallo studio di Milano Fabio Fazio ha domandato alla coppia “cosa farà Nina da grande?”. Una domanda a cui Argentero ha risposto così: “un amico astrologo ci ha fatto il quadro astrale e ci ha detto che sarà una donna che lascerà il segno anche oltre il confine nazionale. Potrebbe essere una grande scrittrice, ne sarei felice”. Ma non finisce qui, visto che Luca Argentero e Cristina Marino non hanno nascosto anche la possibilità in futuro di allargare la famiglia: “mi piacciono moltissimo le famiglie numerose e ho promesso che mi applicherò affinché Nina abbia un fratello o una sorellina”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA