Luca Argentero e Cristina Marino/ “Finalmente famiglia con la piccola Nina Speranza”

Luca Argentero e Cristina Marino sono finalmente una famiglia. Nei giorni scorsi la coppia ha annunciato l’arrivo della piccola Nina Speranza Argentero sui social per la gioia dei fan che si sono subito complimentati con i due apparsi felici e contenti in questi medi di dolce attesa passati in quarantena. Un momento importante che ha sciolto il 42enne attore che viene da un anno di successi sia nella vita privata che nel lavoro dove ha portato al successo il suo personaggio di Andrea Fanti nella fiction Doc Nelle tue Mani. A coronare il suo anno perfetto è arrivata la piccola Nina, prima figlia dell’attore che ha subito confermato di aver perso la testa per lei provando un amore che mai avrebbe pensato possibile prima. Gli ultimi mesi di gravidanza per Luca Argentero e per Cristina Marino sono stati difficili visto il lungo periodo di quarantena e proprio oggi avranno modo di parlarne in tv, su Rai1, ospiti del nuovo programma di Gabriele Corsi intitolato proprio Amore in quarantena.

LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO, UNA FAMIGLIA CON NINA SPERANZA

I due si sono conosciuti qualche mese dopo la fine del primo matrimonio di Luca Argentero con Myriam Catania tant’è che sono già pronti a festeggiare il loro quindo anno insieme con l’arrivo della loro bambina. Lui bello, attore tra i più quotati e volto della tv, lei, modella, attrice ed esperta di fitness, si sono conosciuti sul set del film “Vacanze ai Caraibi“ e fin da subito hanno avuto un rapporto bellissimo fin da subito per via delle loro affinità e della voglia di “prendersi cura degli altri”, una cosa positiva che ha convinto subito Cristina Marino. Dal loro incontro e nata una lunga amicizia che è sfociata poi in qualcosa di più dopo una cena e qualche giorno di frequentazione tant’è che è arrivata subito la convivenza. Nel dicembre del 2019 è arrivato l’annuncio della gravidanza della bambina, la prima per tutti e due, e adesso stanno vivendo al massimo questo momento prima che la routine di tutti i giorni e gli impegni li dividano nuovamente, cosa racconteranno oggi in tv?



