Nina Verdelli compagna Alessio Boni e mamma Lorenzo/ Nato primo figlio della coppia..

Classe 1985, Nina Verdelli oggi è finita nell’occhio del ciclone del gossip e tutto per via della sua vita privata e, in particolare, per la nascita del piccolo Lorenzo, il bambino che portava in grembo e che è il frutto dell’amore con Alessio Boni, l’attore famoso per i suoi ruoli nelle fiction di Rai1 e non solo. Lei si è laureata a Milano in Filosofia e poi ha completato gli studi a New York grazie a un Master in Relazioni Internazionali ed è poi tornata in Italia per diventare giornalista concentrandosi sullo showbiz e il lifestyle ma proprio per questo, forse conoscendo il mestiere, la sua vita è sempre stata avvolta dal silenzio e della privacy, soprattutto quando si parla di vita privata. Fatto sta che adesso Nina Verdelli e Alessio Boni sono diventati genitori ed è stato il settimanale Chi a lanciare la notizia sui social nelle scorse ore.

NINA VERDELLI E ALESSIO BONI GENITORI

Alessio Boni e Nina Verdelli sono genitori, è nato il loro primo figlio Lorenzo, proprio come i fan si aspettavano da tempo facendo due calcoli sui mesi di gestazione della giornalista. I due hanno una relazione dal 2017 ma non hanno ancora deciso se sposarsi o meno, al momento la loro famiglia è al completo grazie all’arrivo del piccolo Lorenzo di cui aveva parlato proprio l’attore alcune settimane fa, in un’intervista a Fanpage.it, dicendosi felice per questa nuova avventura: “Le cose andranno in modo naturale. Non ci penso neanche. È avvenuto tutto in modo naturale e continuerà a scorrere in modo naturale. Se dovrò prendere del tempo per mio figlio, lo prenderò con tranquillità e dirò di no a certi lavori. Sono sereno”.



