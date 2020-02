NINA VERDELLI, COMPAGNA ALESSIO BONI/ L’attesa per la nascita della figlia

Nina Verdelli realizzerà presto il suo sogno e quello del compagno Alessio Boni: è emersa ormai diversi mesi fa la notizia che la giornalista e l’attore italiano avranno presto una bambina. “L’ultimo compleanno senza di te, il primo con te”, scrive intanto Nina sui social in occasione del suo ultimo compleanno, festeggiato appena tre giorni fa. Nella foto mostra il pancione in bella vista, il volto sorridente e la certezza che questi nove mesi di gravidanza stanno ormai per concludersi. Oggi, sabato 29 febbraio 2020, Alessio Boni sarà ospite de Le parole della settimana e parlerà di sicuro del grande evento che dovrebbe avvenire a giorni. Con quasi 20 anni di differenza, la coppia è più unita che mai anche se nessuno dei due pensa al matrimonio. Lei, figlia del direttore de La Repubblica Carlo Verdelli e della giornalista Cipriana Dall’Orto, scrive oggi per Vanity Fair dopo aver scelto di seguire le orme di entrambi i genitori.

NINA VERDELLI, GLI ULTIMI LAVORI

Esattamente come Boni, anche Nina è decisa a mantenere il segreto sulla sua vita privata. Di lei infatti sappiamo pochissimo, a parte tutto ciò che riguarda il suo lavoro, date le condivisioni sui social. Lo scorso ottobre per esempio ha pubblicato il libro Breve Storia Triste del Mondo, pubblicato con Baldini e Castoldi, mentre di recente ha visto la luce dello spettacolo 66/67 di cui ha curato i testi e che vede come protagonisti Boni e l’ex frontman dei Timoria, Omar Pedrini. Occhi puntati su Nina Verdelli, la giornalista che ha rapito il cuore di Alessio Boni e ha realizzato il sogno di molte fan dell’attore italiano. Dalle voci di corridoio emerse in questi mesi, sembra che la loro love story sia iniziata nel 2015, anche se i due hanno ufficializzato il tutto solo tre anni più tardi.

LA GRAVIDANZA PRESTO A TERMINE

Classe 1985, la Verdelli si è laureata a Milano in Filosofia e poi ha completato gli studi a New York grazie a un Master in Relazioni Internazionali. Una volta rientrata in Italia ha scelto però di diventare giornalista, concentrandosi sul mondo dello spettacolo, sugli eventi dello Stivale e sul lifestyle. Intanto i fan hanno già attivato il countdown: secondo le previsioni, Nina e Alessio dovrebbero diventare genitori proprio a marzo. Il mese è ormai alle porte e il pancione è sempre più pronunciato, anche se la giornalista ha deciso di condividere le sue foto in veste da mamma solo dopo che Boni ha annunciato in via ufficiale il lieto evento. Gli ammiratori non hanno potuto quindi assistere a tutti gli step della gravidanza della Verdelli, che si è presentata per la prima volta con il pancione solo lo scorso dicembre, in occasione di una vacanza al Ras Muhammad National Park del Sinai, in Egitto.



