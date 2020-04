Nina Verdelli, compagna Alessio Boni/ Polemica con “Repubblica” dopo addio papà Carlo

Pubblicità

Molti conoscono Alessio Boni e ne apprezzano il talento artistico, meno forse sono coloro che conoscono la sua dolce metà, la mamma del suo primogenito Lorenzo: Nina Verdelli. Parliamo di una giornalista di Vanity Fair nonché figlia d’arte: la mamma di Nina è infatti Cipriana Dell’Orto, ex direttrice del magazine “Donna Moderna”, mentre il padre è Carlo Verdelli, fino a qualche giorno fa direttore de La Repubblica prima di essere sostituito dal gruppo Gedi degli Agnelli/Elkann con l’ex direttore de La Stampa, Maurizio Molinari. Una scelta, quella di rimuovere Verdelli dal quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che non è andata giù alla stessa Nina. Come lo sappiamo? Basta leggere i retweet pubblicati sul suo account Twitter dalla figlia del giornalista, volti a sottolineare lo scontento di diversi lettori.

NINA VERDELLI, LE POLEMICHE CON REPUBBLICA DOPO L’ADDIO DI PAPA’ CARLO

“Scandaloso.E la coincidenza tra minacce e allontanamento, inquietante. Utopia: tutti i giornalisti di Repubblica abbandonano la testata agli Agnelli e a Molinari, e fondano un nuovo quotidiano indipendente. Sono abbonato, non rinnoverò. Solidarietà a nina verdCarlo Verdelli”, questo il tenore dei messaggi retwittati da Nina Verdelli in aperta polemica con il gruppo Agnelli-Elkann per la scelta di sostituire papà Carlo, il quale, a dire il vero, è uscito di scena con un editoriale all’insegna dell’eleganza. Ma polemiche a parte, dopo la nascita di Lorenzo, c’è un matrimonio in vista tra Boni e la Verdelli? A questa domanda ha risposto qualche giorno fa lo stesso attore: “Matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri ciò che provo e Nina è d’accordo con me”. Chissà che tra qualche anno, con Lorenzo cresciuto, non ci ripensino…



