Nina Zili e Danti: primo bacio in pubblico/ La coppia esce allo scoperto a Sanremo

Nina Zilli e Danti escono allo scoperto ufficialmente. La nota cantante nonché il rapper ed autore di numerose hits fra cui “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi, sono stati catturati dai fotografi del settimanale di gossip, Diva e Donna, mentre si scambiavano tenere effusioni. Le foto incriminate, che potete trovare sul numero in uscita oggi, mercoledì 12 febbraio, mostrano Maria Chiara Fraschetti (vero nome di Nina), e Daniele Lazzarin (nome reale di Danti), mentre pranzano in un ristorante di Sanremo e mentre si scambiano un bacio. Un bacio a stampo, non alla francese, ma comunque testimone di una relazione che sta nascendo fra i due artisti. I due si sono conosciuti negli scorsi mesi, dopo che era uscito il brano (datato novembre 2019), “Tu e D’io”, pezzo proprio di Danti e Nina Zilli in collaborazione con il grande J-Ax, amico del rapper ex parrucchiere.

NINA ZILLI E DANTI: I LORO ULTIMI LAVORI

Una coppia decisamente cool quella formata dai due cantanti, che è nata da poco anche perchè Nina Zilli era fidanzata fino a pochi mesi fa con Omar Hassan, pittore e pugile: la loro storia d’amore è entrata in crisi nell’autunno del 2019, per poi concludersi definitivamente a fine anno scorso. Dopo una breve pausa la Zilli sembra quindi aver ritrovato la serenità fra le braccia di Danti, artista che abbiamo potuto ammirare di recente nel programma “Viva RaiPlay” a fianco di Rosario Fiorello (i due sono grandi amici). Difficile ovviamente dire allo stato attuale se fra i due cantanti sia già scoppiata l’amore, ma sicuramente il settimanale Diva e Donna li ha catturati felici e sereni l’uno a fianco dell’altro. La Zilli ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2018 con il brano “Senza appartenere”, concludendo l’esperienza con un 17esimo posto finale.

