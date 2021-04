Nina Zilli/ “DDL Zan? Difendiamo l’amore in ogni sua forma”

Nina Zilli sbarca a Felicissima Sera ospite di Pio e Amedeo

Reduce del successo di Un’ora sola ti vorrei, Nina Zilli torna in pista e questa volta cambia rete e location visto che i fan la troveranno sul palco di Felicissima Sera di Pio e Amedeo in occasione dell’ultima puntata. Chi conosce l’artista sa bene che non è solita prestarsi al trash e quindi siamo sicuri che il suo intervento nel programma del duo pugliese potrebbe essere legato non solo alla sua musica ma anche ad un tema importante per il quale si sta battendo molto sui social in questi giorni, l’approvazione del DDL Zan. Proprio nei giorni scorsi, ha deciso di lanciare il suo messaggio a favore dell’amore in ogni sua forma e, in particolare, postando la foto della sua mano con su scritto DDL Zan, ha poi scritto nella sua didascalia: “Queste sono le cose che ci rendono #personelibere Diffondiamo l’amore in ogni tipo di forma, l’#amore è tutto ció che abbiamo e non dovremmo mai sprecarlo”.

Nina Zilli a favore del DDL Zan si batte per la sua approvazione

Il suo messaggio non è caduto nel nuovo visto che fan e amici vip di Nina Zilli si sono subito mobilitati a favore tra i commenti sotto la foto, ma sarà questo il tema caldo che l’artista affronterà sul palco di Felicissima sera questa sera oppure si limiterà a cantare? Al momento non ci sono anticipazioni su quello che vedremo ma il fatto che in passato sia stata lei stessa vittima di bullismo fa pensare che la sua partecipazione possa essere molto più intensa di quanto ci aspettiamo. Della sua infanzia si sa poco ma lei stessa parlandone si è descritta come una “bambina introspettiva, nerd” e poi la rivelazione sulla sua adolescenza quando è stata anche vittima di atti di bullismo.

