Nina Zilli/ Il suo Mini Zilli Tour è un vero successo!

Nina Zilli è sempre piena di grinta e sorprese e i suoi live non potrebbero che rispecchiare questo lato effervescente della sua personalità. Con i capelli sempre più turchini e una chioma lunga e folta, la cantante ha tenuto banco nei giorni scorsi in uno dei live del suo Mini Zilli Tour. "MiniTour ma SuperZilli", commenta Sandra Milo in uno dei commenti. L'evento si riferisce tra l'altro al doppio concerto realizzato al Rivi Sound Fest nei giorni scorsi. "Doppio concerto, doppia sudata, doppia soddisfazione", ha scritto in un altro post, "grazie, ci avete fatto stare bene. Spero che siate 'sta(t)y soul anche voi". Tante le manifestazioni di affetto da parte dei fan: qualcuno vorrebbe ritornare indietro a quel 2009, quando ha conosciuto la cantante per la prima volta. Almeno dal punto di vista artistico. "Sono fiera di seguire e ascoltare, per me, la più bella voce italiana", ha scritto un'ammiratrice, "grazie Nina, semplicemente, per ciò che mi trasmetti dal 2009 attraverso la tua musica". Oggi, sabato 22 agosto 2020, Nina Zilli sarà una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica su Rai 1. Nel suo omaggio a Mina, la cantante interpreterà Grande, grande, grande, ovvero il brano che l'artista originale ha cantato in chiusura del suo ultimo live.

Nina Zilli, le tappe del Mini Zilli Tour

Nina Zilli è stata una delle protagoniste del TEDxCortina che si è tenuto al Lagazuoi Expo Dolomiti. Sempre più ricercata, la cantautrice sta per affrontare la tappa di Lignano Sabbiadoro che la vedrà nella località marittima il prossimo 26 agosto. L'occasione come sempre è legata al suo Mini Zilli Tour, uno degli eventi musicali più gettonati di questa estate. Merito anche della sua simpatia, più che evidente nelle Stories che condivide su Instagram. "Continuo solo io a sbucciarmi/graffiarmi/cadere/farmi male ecc ecc o capita anche a voi altri adulti?", ironizza mostrando il graffio sulla gamba e il cerotto colorato che ha scelto per tamponare la ferita. "Torno al live con lo spirito di una guerriera", ha dichiarato invece poche settimane fa a Rai News. Con dieci anni di carriera sulle spalle, la Zilli si prepara così a lanciare il suo prossimo e nuovo album. "Ho anche voglio di vedere i concerti", ha aggiunto, "chiaramente ritornare sul palco […] rispetto al solito è stato strano, ma credo che il pubblico ne avesse tantissima voglia quanto me". Riguardo al suo singolo Scacciacuore che farà da apripista al suo disco, la Zilli ha sottolineato di aver scelto per il video delle tematiche legate alla pandemia. Ecco perchè l'ambiente, quel look da Madre Natura e ovviamente il cuore.

Foto, il Mini-Zilli Tour

Video, l’omaggio a Mina





