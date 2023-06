Nina Zilli: “Quando ho scoperto di essere incinta sono svenuta”/ “Matrimonio con Danti? Se farà la proposta…”

Nina Zilli e il retroscena sulla gravidanza: “Quando l’ho saputo sono svenuta”

Lo scorso 2 giugno Nina Zilli diventava mamma per la prima volta. La cantante ha dato alla luce Anna Blue, figlia avuta col compagno Danti (nome d’arte di Daniele Lazzarin), e nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta alcuni inediti retroscena della gravidanza.

“Quando ho scoperto di essere incinta sono svenuta!”, ha esordito la cantante, raccontando poi nel dettaglio l’accaduto: “Non me lo aspettavo. Anna Blue è una bambina caparbia, si è nascosta per due mesi e mezzo. Non mi sentivo benissimo e sono andata dal ginecologo per un controllo. ‘Vede quella cosa che si muove? È il cuore’. E io puff… alla Fantozzi”. È dunque un momento molto felice per Nina, che in merito alle possibili nozze col compagno rivela: “Non è il mio chiodo fisso. Se Danti mi farà la proposta, vediamo se avrò voglia di dirgli di sì.”

E a proposito di gravidanza, Nina Zilli è tornata a parlare dello spoiler fatto da Biggio su «Viva Rai 2». Il comico infatti ha annunciato la sua gravidanza ancor prima che lo facesse lei; in merito Nina ha dichiarato: “Quella rana dalla bocca larga di Fabrizio lo sapeva da pochissimi giorni.”. Ha quindi ammesso di non averla presa benissimo: “Ci sono rimasta un po’ male.” Subito dopo l’annuncio “Il pensiero è andato ai paparazzi sotto casa: – ha spiegato infine la cantante – oddio sono vestita come una barbona, devo far pascolare i cani, che faccio? Infatti sono arrivati puntuali 24 ore dopo. Alla fine mi sono detta: tolto il dente tolto il dolore”.

