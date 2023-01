Nina Zilli è incinta/ Spoiler di Biggio confermato e stoccata della cantante: “Mancanza di rispetto”

Nina Zilli è incinta: la cantante conferma il gossip lanciato da Biggio

Avrebbe voluto annunciarlo in altro modo e non lo nasconde: Nina Zilli, con un lungo post, ha confermato di essere incinta e lo ha fatto lanciando anche qualche stoccata. La cantante di recente è finita al centro del gossip a causa dell’attore Fabrizio Biggio, che durante un episodio di Viva Rai2 con Fiorello ha spoilerato la sua dolce attesa.

Questo è bastato perché scoppiasse un vero e proprio caso, portando la Zilli a decidere di anticipare un annuncio probabilmente non imminente. Così su Instagram la cantante e il compagno Daniele Lazzarin annunciano che è in arrivo un bebè e lo fanno mandando anche simpaticamente a quel paese Biggio. “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi!” ha esordito la Zilli con tono scherzoso.

Nina Zilli incinta: la stoccata per le ‘mancanze di rispetto’

Il tono del post però si fa poi serio: “Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo.” scrive Nina Zilli su Instagram, palesando l’amarezza di aver potuto essere lei ad avere la gioia di stupire tutti con questo annuncio.

Dopo aver confermato la gravidanza, Nina Zilli lancia però una stoccata ben chiara: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”. Che sia un messaggio (oltre che per i paparazzi che la pedinano in questi giorni) anche per Biggio?

Un post condiviso da Ninja Zilli (@ninazilliofficial)













