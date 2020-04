Nina Zilli/ Quarantena all’insegna dell’amore con Danti front man dei Two Fingerz

Pubblicità

Nina Zilli sarà tra gli ospiti di Danza con me Best of. La cantante italiana ha recentemente rilasciato un’intervista ad Adnkronos in cui ha raccontato come sta trascorrendo la sua quarantena tra l’amore per il suo nuovo compagno Danti (con cui convive) e quello per la musica. La loro storia è nata poche settimane prima dall’inizio dell’emergenza Covid ,che ha costretto tutta l’Italia al lockdown, ed hanno deciso di affrontare questo delicato momento assieme, convivendo e trascorrendo le giornate tra amore, musica e cucina. La sua ultima apparizione televisiva nel 2020 risale alla 70° edizione del Festival di San Remo dove ha accompagnato Diodato durante la serata dei duetti, con il brano 24.000 baci. La cantante emiliana è attualmente alle prese con la preparazione del suo prossimo disco, con cui sta collaborando assieme al suo nuovo compagno Danti per la realizzazione di alcuni brani dell’album.

Pubblicità

Nina Zilli, la sua nuova relazione

Nina Zilli prima di annunciare apertamente la sua nuova relazione con il front man dei Two Fingerz negli ultimi mesi del 2019 è stata al centro del gossip per via della rottura definitiva con il suo ex storico Omar Hassan. Tuttavia, dopo aver collaborato assieme a Danti per la realizzazione del brano Tu e D’Io, tra i due è scoccato l’amore oltre che un interessante connubio artistico. La Zilli, che ha sempre abituato il suo pubblico a look eccentrici e fantasiose è stata vittima di numerose polemiche a causa dell’outfit scelto durante l’apparizione a Una storia da cantare. L’artista emiliana ha infatti sfoggiato un vestito rosso che a molti non è piaciuto oltre ad aver tinto parte dei capelli di bianco. Nina Zilli è tutt’oggi all’apice della sua carriera dopo aver collezionato negli ultimi anni successi su successi. Ha conquistato il grande pubblico nel 2009 con brani senza tempo come 50mila, L’amore verrà e Come il sole. Da allora sembra non essersi mai fermata e nel 2019 ha collaborato ad un interessante featuring con J-Ax e Danti con il brano Tu e D’Oo, che ha raggiunto le vette delle classifiche radiofoniche italiane. Nel suo prossimo futuro c’è l’uscita del suo nuovo album a cui sta continuando a lavorare proprio in questi giorni di pandemia globale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA