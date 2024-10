Nina Zilli, infortunio a Ballando con le stelle 2024: si ritira dalla gara? Ecco come sta

Durante la terza puntata di Ballando con le stelle 2024, Nina Zilli, alla fine della sua esibizione, ha manifestato forti dolori, al punto da implorare ‘basta’ e gettarsi a terra. Nel corso del filmato che anticipa l’esibizione della quarta puntata, la cantante svela il motivo di questo crollo in piena pista, ammettendo di aver scoperto di avere tre costole rotte.

“Ho delle costole rotte, tre. – è l’annuncio in diretta a Ballando – È dalla prima puntata che sto così, anche se l’ho scoperto nel mentre…” Le prove sono effettivamente molto complicate, e viene riproposto in diretta il momento in cui, durante le prove della prima settimana, Nina si fa male alle costole. Il fastidio dura anche nei giorni successivi, tanto che la cantante è costretta a frenare un po’ per l’esibizione della quarta puntata. Al che nasce spontanea la domanda: che sia possibile un ritiro da parte di una delle candidate alle vittoria di questa edizione? “Devo capire cosa posso riuscire a dare, altrimenti mi ritirerei“, è la risposta di Nina Zilli che, per ora, rimane in gara.