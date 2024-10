Eliminato Ballando con le stelle 2024, spareggio tra Alan Firedman e Sonia Bruganelli: chi è uscito?

La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 si apre con lo spareggio, chi sarà la coppia eliminata tra Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Alan Friedam con Giada Lini? I primi ad esibirsi sono il giornalista di origini americane con la sua maestra in un energico e frizzante QuickStep. Si passa poi a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia con sensualissima Bachata. Per Carolyn Smith entrambe le esibizioni sono state buone.

Sarà il televoto a decretare quale tra le due coppie potrà continuare la sua avventura e quale invece dovrà accomodarsi a bordo campo. A sorpresa e contro tutti i pronostici a superare il turno è Alan Friedam con Giada Lini con il 59% di preferenze mentre solo il 41% ha votato in favore di Sonia Bruganelli con Carlo Aloia sono la coppia eliminata da Ballando con le stelle 2024 ma… L’imprenditrice non ha detto nulla in merito ma Rossella Erra ha fatto subito notare come Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno la possibilità di usare le wild card. Il ballerino e coreografo non ha intenzione di usarla mentre Sara Di Vaira ha ammesso: “Essendo all’inizio della gara vorrei non usarla ma ho fatto una riflessione, credo che ci sono dei concorrenti che ballano peggio, che il giudizio su di lei è influenzato dalla polemiche ed ho visto che lo scontro diretto ha tirato fuori qualcosa di mai visto quindi….io voglio vedere ancora in gara Sonia!”

La mancata eliminazione di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2024 ha scatenato il web su ironie e meme. In molti hanno scritto: “Milly con Sara Di Vaira durante la pubblicità: ‘Ora tu usi sta caz*o di wild card e mi salvi la Bruganelli o ti spedisco in Antartide a ballare per i Pinguini.” “Milly che cerca di comprare Sara durante la pubblicità per tenere la Bruganelli in gara.” E poi ancora il giornalista Giuseppe Candela ha spiegato: “Il problema è questo che ormai servono le polemiche (che hanno stravolto e sporcato uno show pulito e forte), il regolamento è ridicolo. Praticamente decidono loro sempre chi e quando deve uscire.”