Ballando con le stelle 2024, Nina Zilli si sente male dopo il ballo: Milly Carlucci preoccupata

Al momento le due coppie che si contendono la vittoria di Ballando con le stelle 2024 sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Nina Zilli e Pasquale La Rocca. Per il maestro dello show di Rai1 si tratterebbe della terza vittoria in tre edizioni e la cantante ha già dimostrato di avere talento, determinazione, voglia di imparare e senso del ritmo nonostante dei piccoli infortuni e problemi fisici. La coppia è scesa in pista con una coreografia ispirata agli anni ’20 con un Charleston movimentatissimo e molto acrobatico.

Tuttavia a fine esibizione Nina Zilli ha avuto un lieve malore ed è rimasta per alcuni minuti ferma abbracciata al suo ballerino Pasquale La Rocca. In suo soccorso è intervenuta Milly Carlucci che prima le ha chiesto: “Stai bene?” E dopo la risposta affermativa della cantante ha aggiunto: “È umano stare male e avere dolore e dirlo fa acquistare valore a quello che si fa.” Nina, infatti, insieme a Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni si è infortunata.

Nina Zilli sta male, Selvaggia Lucarelli attacca Pasquale La Rocca: “Potevi fare meno”

La giuria dopo la splendida performance ed il fatto che stesse male Nina Zilli le ha fatto i complimenti, Selvaggia Lucarelli, invece, ha criticato la coreografia: “Io credo che a volte è meglio fare un passo indietro, se una non sta particolarmente in forma. Io questa sera ho trovato che sia meno bella delle altre settimane… Va bene anche se fa meno…” Pasquale La Rocca non ha apprezzato le critica: “Mi fa male che dopo una coreografia del genere sia buttata al vento.” C’è stata un po’ di tensione tra Selvaggia Lucarelli e Pasquale La Rocca: “Pasquale non sei abituato alle critiche è questo il problema.” La giuria comunque premia con 7 e 8.