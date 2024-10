Nina Zilli e Pasquale La Rocca conquistano anche la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024. La coppia è scesa in pista regalando un’esibizione pazzesca portando un valzer moderno che ha incantato tutti! Dopo la mancata vittoria della prima puntata, la coppia si è classificata al primo posto con 47 voti a pari merito con i “rivali” Bianca Guaccero e Giovanni Pernice” e a detta di molti, compresa la giuria, tra di loro si nasconde il vincitore di Ballando con le Stelle 2024. In giuria Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli non hanno nascosto il loro “amore” per questa coppia, ma durante la seconda puntata anche altri giurati si sono complimenti con l’ottima esibizione di Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Chi è Nina Zilli? Choc: "I miei genitori? Mamma mi fece fuggire di casa"/ "Ero sfigata e venivo bullizzata"

A cominciare da Fabio Canino che ha precisato “siete una oppia di artisti che si aiutano, ma la parola per l’esibizione di questa sera è moderna”. Applausi anche da Ivan Zazzaroni che ha sottolineato il livello altissimo e la grande prova di un valzer complesso lavorato e studiato nei minimi dettagli. Piccolo appunto, invece, dalla presidente Carolyn Smith: “il collo devi sempre allungarlo e poi i piedi”.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024/ I social li promuovono:"meritavano la vittoria"

Nina Zilli e Pasquale La Rocca saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2024?

Il valzer di Nina Zilli e Pasquale La Rocca ha conquistato davvero tutti durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024. Anche Selvaggia Lucarelli si è complimentata con la coppia soffermandosi sul talento e sulla presenza scenica di Nina Zilli “ti incanti a guardarla perchè ha un fascino particolare”, ma ha poi avvisato il ballerino Pasquale La Rocca a non sovrastarla troppo e a cercare di valorizzarla ancora di più. Sui social sono tutti compatti e sono tantissimi i commenti di approvazione verso la prova di ballo di Nina Zilli: “anche stasera Nina Zilli – Pasquale La Rocca, chi comanda a ballando con le stelle vi ha derubato della vittoria piena di serata come meritavate”.

Nina Zilli, chi è e il fidanzato Daniele Lazzarin/ Perché si chiama così e la figlia Anna Blue

C’è chi poi sottolinea la classe ed eleganza della cantante e chi pensa già alla sfida della finale “in finale con Bianca sicuramente” e chi fa un paragone rispetto allo scorso anno – “splendidi! Molto meglio Pasquale con Nina che con Wanda Nara”. Non mancano dei commenti no indirizzati per lo più al ballerino Pasquale La Rocca visto che diversi utenti scrivono “isopportabile. Lei brava, a parte quando si abbarbica senza grazia” e ancora “non riesco a votarli. Non sopporto proprio Pasquale. Non ce la faccio”.