NINETTO DAVOLI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Eliminati precoci? (Ballando con le Stelle)

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi potrebbero non riuscire a superare i primi step di Ballando con le Stelle 2020. Anche se i due ce la stanno mettendo tutta e hanno affrontato diverse giornate di prove, non sono ancora riusciti a convincere le case di scommesse. Planetwin365 piazza la loro coppia addirittura all’ultimo posto con una quota di 23,00 e a pari merito con quella formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. “Siamo carichi a pallettoni”, dice invece Davoli sui social, condividendo diversi momenti dei suoi allenamenti con la maestra. “Sono le 10:45 e lui è carico”, dice lei nel video, “oggi dobbiamo fare il nuovo ballo”. Davoli però ha preferito riprovare la prima coreografia, forse più complessa da memorizzare. La grinta però non manca di certo ad entrambi e potrebbero riservare anche delle sorprese inaspettate. Clicca qui per guardare il video di Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi .

DOPO RAZZI, NUOVA SFIDA PER ORNELLA

Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi sono pronti per affrontare la sfida di Ballando con le Stelle 2020. Sembra tra l’altro che la ballerina

professionista abbia ricevuto in dono un allievo molto simile a quello che l’ha affiancata l’anno scorso, ovvero Antonio Razzi. Stessa chioma bianca e ribelle, la stessa voglia di fare, divertirsi e stupirsi. Nella scorsa edizione però la Boccafoschi non è riuscita a portare alla vittoria il suo pupillo: ci riuscirà quest’anno con Ninetto? Razzi e Ornella tra l’altro si sono visti di recente per un’occasione del tutto diversa: lo rivela lei tramite uno degli ultimi post pubblicati su Instagram e che li vede entrambi ad un tributo dedicato al grande Domenico Modugno. Clicca qui per guardare la foto di Ornella Boccafoschi e Antonio Razzi. Ovviamente sono presenti anche dei video in cui la maestra si trova in compagnia del suo attuale allievo. “Il divertimento non manca”, ha scritto in un altro post, “date una piccola sbirciatina alla nostra sala prove di ieri. Tra un passo e 100 risate, che ballo stiamo preparando?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA