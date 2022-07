Nino D’Angelo a Ballando con le stelle 2022?/ Colpaccio di Milly Carlucci…

Nino D’Angelo concorrente di Ballando con le stelle 2022?

Nino D’Angelo sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022? Fervono i preparativi per la nuova edizione dello show del sabato sera di Raiuno che dovrebbe avere un cast super stellare. Finora, il nome ufficializzato è quello di Iva Zanicchi che ha già confermato la propria partecipazione al talent show, ma i nomi che stanno circolando stanno entusiasmando i fan. Da Gabriel Garko a Paola Barale fino a Nancy Brilli, potrebbero essere tante le star del cinema e del piccolo schermo pronti a trasformarsi in ballerini sulla pista di Raiuno.

Nino D’Angelo/ “Ero così felice quando non avevo niente poi il buio: morte di mamma…”

L’ultimo nome accostato a Ballando è proprio quello di Nino D’Angelo. Protagonista da anni della musica, del teatro e della televisione italiana, l’artista napoletano è uno dei volti più amati dal pubblico. Simpatico, autoironico e con una grande musicalità, accetterà il corteggiamento della Carlucci?

ANNA TATANGELO E NINO D'ANGELO ASSENTI AL GIGI UNO COME TE: 30 ANNI INSIEME/ Gigi D'Alessio, quel gesto che..

Nino D’Angelo corteggiato da Milly Carlucci

Secondo un’indiscrezione esclusiva di TvBlog, Nino D’Angelo è il nuovo colpo messo a segno da Milly Carlucci che sarebbe riuscita a strappare il sì all’artista per partecipare a Ballando con le stelle 2022 che sarà trasmesso da ottobre su Raiuno. “Nino nel cast! Ora per Nino D’Angelo, famoso cantante pop che si è anche prodotto negli ultimi anni in partiture più sofisticate ed apprezzate dalla critica, si aprirebbero le porte di uno dei programmi più pop della nostra televisione, ovvero Ballando con le stelle”, fa sapere TvBlog.

Nino D'Angelo: "Spararono in casa mia"/ "Volevano soldi: ebbi paura, lasciai Napoli"

L’indiscrezione, dunque, sarà confermata? In attesa dell’ufficialità, Milly Carlucci e la sua squadra stanno continuando a lavorare per regalare al pubblico di Raiuno una nuova ed entusiasmante edizione di Ballando.











© RIPRODUZIONE RISERVATA