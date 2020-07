Nino D’Angelo/ “Io e Gigi D’Alessio? Due primedonne!”

Nino D’Angelo è uno degli ospiti dell’ultimo appuntamento di “20 anni che siamo italiani“, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso in replica sabato 4 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. Tra i tantissimi amici e colleghi che sono arrivati per festeggiare il grande successo del programma c’è stato anche Nino D’Angelo che è stato accolto dal pubblico con tantissimo affetto e calore. Il cantautore napoletano si è poi esibito sulle note di “O’ Pate”, il brano dedicato al padre che ha commosso ed emozionato al pubblico che si è alzato in piedi in una lunga standing ovation. Un’interpretazione che ha riscosso un grandissimo successo anche sui social dove D’Angelo è stato uno dei personaggi più commentati a conferma di quanto sia ancora amatissimo dal pubblico italiano. Lo stesso artista, una volta rientrato a casa, si è reso conto di come la sua esibizione fosse stata ben accolta dal pubblico così ha deciso di dedicare al suo pubblico un lungo messaggi pubblicato sui social. “Sono emozionato per i tanti messaggi di stima e apprezzamento che ho ricevuto per la mia partecipazione al programma di Rai uno con Gigi D’Alessio e Vanessa. Incontrada 20 anni che siamo italiani”.

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio: “abbiamo fatto pace”

Nino D’Angelo sul palcoscenico di “20 anni che siamo italiani” ha ritrovato anche l’amico e collega Gigi D’Alessio con cui in passato ha avuto qualche incomprensione. A raccontarlo proprio Gigi D’Alessio ospite con l’amico a Domenica In di Mara Venier dove ha rivelato: “siamo due primedonne in senso artistico. Ci siamo incontrati e ci siamo detti che abbiamo fatto fare pace ad intere generazioni, perché in tutte le famiglie c’era la parte dangeliana e la parte dalessiana. Grazie a questi spettacoli siamo riusciti a riunire 4 generazioni. Grazie a questo siamo riusciti a far riappacificare le persone. Ho detto a Nino: ‘Stiamo buttando tutto all’aria per una serie di discussioni‘. Ma poi alla fine come fai a non voler bene a Nino? Abbiamo fatto la stessa gavetta, abbiamo mangiato la stessa polvere”. Oggi i due sono amici più di prima con D’Angelo che confessato: “io ho 61 anni, Gigi 51. Veniamo dalla stessa trafila: matrimoni, feste di piazza, successo locale, successo nazionale. Sono stato io a invogliare D’Alessio a cantare, quando era ancora un ragazzino e suonava solo il pianoforte: Ma o ssaje che tiene na bella voce?” Del resto Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo sono due facce della stessa medaglia.



