Concerto Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, Napoli/ Scaletta: Mai stati rivali, anzi…

Manca veramente molto poco all’attesissimo spettacolo “Figli di un re minore”. La 3 giorni in musica in programma da oggi 20 settembre fino a domenica 22 all’Arena Flegrea di Napoli, vedrà in scena Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio per la prima volta fianco a fianco per dividere lo stesso palco. In scaletta la bellezza di 61 canzoni, proprio una delizia per gli amanti del genere neomelodico. Due cantanti e musicisti legati da una lunghissima amicizia quasi trentennale, ma da sempre considerati come “nemici” principalmente per via del loro pubblico, delle vere e proprie tifoserie che spesso si sono considerate avversarie. Per i due cantanti questo sarà semplicemente un incontro tra due amici di vecchia data che si vogliono molto bene bene. Gigi e Nino ogni tanto litigano, ma per costruire. È la prima volta che due pseudo-rivali come loro, in realtà legati praticamente da sempre, stabiliscono di volere mettere insieme sullo stesso palcoscenico tutto il loro repertorio di successi. Il lavoro più faticoso infatti, è stato proprio quello di cercare di ideare la scaletta: più di 60 canzoni per un immenso juke box di voci. I cantanti poi svelano: “Ci siamo divertiti, poi abbiamo tirato un freno. Siamo stati due cretini. Neomelodico è diventato un termine razzista in Italia, non è giusto, ci sono produzioni importanti”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

La prima di tre tappe

La prima di tre tappe del concerto di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio all’Arena Flegrea di Napoli andrà in scena oggi, venerdì 20 settembre 2019. I due cantautori saranno dunque chiamati a salire per la prima volta sul palcoscenico insieme, sarà dunque un momento eccezionale non solo per tutti i partenopei ma proprio per gli amanti della musica in generale. Lo spettacolo si intitolerà “Figli di un re minore” e porterà sul palcoscenico alcuni dei pezzi più grandi del loro repertorio. Al momento sono pochi i biglietti disponibili per questa tre giorni di musica ed emozioni, sarà dunque importante essere tempestivi per non mancare a un evento sicuramente da ricordare nel tempo.

Concerto Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, Arena Flegrea Napoli: le parole dei due artisti

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali in vista dei concerti all’Arena Flegrea di Napoli. I due hanno sottolineato come riportato da Napoli Today: “Questo appuntamento sarà soprattutto un incontro tra due amici che si vogliono molto bene che ogni tanto litigano, ma per costruire qualcosa di importante. E’ la prima volta questa che due pseudo rivali come noi, in realtà legati da sempre, decidono di mettere tutto il loro repertorio insieme sul palcoscenico. Il lavoro più grande è stato quello di fare una scaletta e siamo arrivati a più di sessanta canzoni”. Sui social network intanto il pubblico già freme e c’è grande curiosità di vedere quello che racconteranno i due una volta saliti sul palcoscenico.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio è top secret. I due hanno deciso di non rivelare nulla per la loro magica prima volta insieme. Sarà così il momento di scoprire, proprio stasera, le canzoni che porteranno. Ovviamente si vocifera che accanto a loro brani ci saranno pezzi di repertorio della storia della musica partenopea. Con loro sul palcoscenico inoltre vedremo una superband formata dai musicisti che di solito accompagnano entrambi nei rispettivi eventi. Alla batteria ci saranno Angelo Mennella Alfredo Folino, mentre alle tastiere troveremo Massimo Gargiulo, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia. Al basso ci sarà spazio per il talento di Roberto D’Aquino e l’eclettico Guido Russo. Le chitarre saranno orchestrate da Maurizio Fiordiliso, Pippo Seno, Mimmo Langella e Franco Ponzo. Infine troveremo Milly Ascolese come vocalist.



