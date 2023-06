Nino D’Angelo: “Non vedo l’ora di cantare il mio inno, Napoli..”/ Il messaggio che commuove il web

Nino D’Angelo si prepara per la Festa Scudetto – Napoli: l’attesa é a dir poco emozionante

Sale l’attesa generale per la Festa Scudetto dedicata al city club azzurro proclamato “Campione d’Italia”, in particolare per Nino D’Angelo. Il cantautore dal talento artistico poliedrico, originario di Napoli, Nino D’Angelo, si prepara per l’apparizione che lo attende live allo Stadio Diego Armando Maradona, per i celebrativi del city club azzurro. La squadra timonata dall’allenatore Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis, SSC Napoli, si consacra vincitrice del terzo scudetto storico conseguito al torneo di calcio SERIE A, dopo i primi due ottenuti nel 1987 e 1990, gli anni in cui il club azzurro viveva il dominio calcistico del leggendario Diego Armando Maradona.

E nel mezzo della suggestiva bellezza dello Stadio dedicato al “D10s” azzurro, a partire dalle 18:30 circa si disputa in onda su Dazn il 4 giugno 2023 la partita finale targata Serie A Napoli-Sampdoria, prevista prima dei celebrativi tanto attesi, trasmessi dalle 21:00 circa in chiaro tv su RaiDue e in streaming online su Raiplay.it. La Festa Scudetto dedicata al Napoli “Campione d’Italia” vede – tra gli altri ospiti anticipati tra le Instagram stories, dal conduttore Stefano De Martino- Nino D’Angelo. E particolarmente commosso e commovente é il messaggio con cui l’artista rompe il silenzio sulla nuova ospitata, che tra le novità prevede la consacrazione della sua storica canzone, “Napoli, come il nuovo inno del city club azzurro.

“Stasera il mio inno entrerà ufficialmente nella storia del calcio Napoli”, scrive nella caption del nuovo post pubblicato su Instagram, Nino D’Angelo.

Le reaction al messaggio commosso e commovente di Nino D’Angelo

Uno stato che é ora particolarmente virale nel web, tra le interazioni social di consenso ed esultanza più disparate. In particolare sono oltre 18mila i like che riceve il post che immortala, in formato video, le ultime prove odierne per la Festa Scudetto, dove l’eterno caschetto biondo dallo sguardo azzurro sognante si prepara a segnare la storia della squadra del cuore azzurra e l’amata città, con la canzone omonima alla festeggiata, Napoli. “La tua umiltà annebbia la tua grandezza, non ti rendi conto di cosa sei!”, esclama tra i commenti social, un fan del cantautore. E tra gli innumerevoli commenti, poi spuntano anche i consensi dei colleghi in musica, come il messaggio social di Franco Ricciardi: “Meritatissimo”. E Andrea Sannino, invece, si complimenta con il leggendario Nino D’Angelo con un’eloquente emoticon a forma di cuore.

Ad anticipare la consacrazione di Napoli come il nuovo inno del city club azzurro é stato Aurelio De Laurentiis, all’evento musicale di Gigi D’Alessio record di ascolti TV di casa Rai Uno. Ossia il “Gigi Uno come te: 30 anni insieme”, il concerto evento sold out tenutosi a Piazza del Plebiscito e promosso all’upgrade della messa in onda in chiaro tv su RaiUno, on air su RaiRadio2 e in streaming online su Raiplay











