Nino Formicola/ “In questo momento bisogna comunque divertirsi, noi teatranti…”

Pubblicità

Fra i tanti personaggi famosi che oggi compiono gli anni vi è anche Nino Formicola, comico famoso in particolare per essere stato Gaspare nel duo con Zuzzurro. Nino, milanese doc classe 1953 (oggi compie 67 anni), è stato intervistato dal programma di Rai Uno, ItaliaSì, in onda tutte le mattine e condotto da Marco Liorni: “Grazie per gli auguri – ha esordito Formicola – come va? Sopravvivo a ciò che è successo in questo periodo, noi teatranti siamo messi malino”. Anche il comico si fa quindi portavoce della crisi dei teatri, chiusi da tre mesi e le cui prospettive non convincono i vari lavoratori del settore. Come festeggerà Formicola? “Penso di festeggiare cucinando, preparerò la cena per il mio compleanno”. Marco Liorni ad un certo punto ha mostrato una citazione dello stesso comico milanese, circa il fatto che un comico deve essere informato a 360gradi.

Pubblicità

NINO FORMICOLA: “E’ SEMPRE IL MOMENTO DI RIDERE”

A riguardo lo stesso ha spiegato: “Noi comici per far ridere dobbiamo parlare di argomenti che il pubblico conosce, noi non sappiamo mai che pubblico abbiamo davanti soprattutto in televisione, quindi devi trovare gli argomenti giusti per far ridere tutti”. Secondo Formicola non è sbagliato sorridere in queste momento di emergenza sanitaria ed economica come appunto quella che stiamo vivendo: “Secondo me è sempre il momento di ridere – racconta – ma più che ridere è importante avere il senso dell’umorismo, non ti avveleni il fegato, non ti fai del male, ed è più facile vivere, bisognerebbe avere più senso dell’umorismo tranne i nostri governanti ovviamente, e quindi divertirsi un po’ di più”. Un mese fa circa Formicola era stato ospite di Domenica In e nell’occasione aveva promosso un’iniziativa interessante per il mondo teatrale: “Siccome il teatro è stata la prima attività a chiudere e sarà l’ultima a riaprire – aveva raccontato – allora ci siamo inventati un sito in cui qualunque teatrante che abbia uno spettacolo registrato lo mette in rete e, pagando una cifra minima, si può vedere lo spettacolo teatrale a casa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA