Nino Frassica, appello disperato per il gatto Hiro/ La figlia della moglie piange: “Rilasciatelo”

Nino Frassica e l’appello di Valentina Lubrano per il gatto Hiro

Dopo oltre un mese dalla scomparsa, Hiro, il gatto di Nino Frassica si cui si sono perse le tracce mentre l’attore si trovava a Spoleto, sul set di Don Matteo, non è stato ancora ritrovato. L’attore, però, non perde le speranza e, sul proprio profilo Instagram, pubblica un video in cui Valentina Lubrano, la figlia di Barbara Exignotis, moglie di Frassica, lancia un appello per poter riabbracciare Hiro, un Sacro di Birmania bianco, di fatto di proprietà della 23enne ma al quale tutta la famiglia è legatissima. “Siamo distrutti. Stiamo soffrendo: vi prego di mettervi una mano sul cuore e sulla coscienza e di rilasciare il nostro gatto Hiro. Non ce la facciamo più: per noi è come un figlio”, è la richiesta di Valentina.

Dopo i vari e ripetuti appelli lanciati direttamente da Frassica negli scorsi giorni, stavolta è la stessa Valentina a rivolgersi a chiunque sappia qualcosa di Hiro per farlo tornare a casa.

L’appello della figlia della moglie di Nino Frassica

“Siamo in un momento di stallo: Hiro è in quella casa in piazza Campello. Prego che queste persone lo rilascino o qualcuno riesca a prenderlo o che le forze dell’ordine, che ora non possono operare, riescano a farlo – dice la giovane – Siamo ripartiti per Roma con solo due trasportini, quelli di Cookie e Bianca, i fratelli di Hiro. Solo in quel momento ho realizzato la sua mancanza. È stato terrificante”. Così Valentina Lubrano si rivolge al popolo del web nella speranza di poter ritrovare il gatto Hiro.

“Noi siamo distrutti. Vi prego di smetterla con tutti i commenti, dicendo che abbiamo rotto le scatole con questo gatto, perché noi stiamo soffrendo – conclude piangendo – Ci sono cose più importanti, è vero, ma per noi Hiro è come un figlio. Vi prego, mettetevi una mano sul cuore e rilasciate Hiro perché noi non ce la facciamo più”, conclude.

