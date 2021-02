Nino Frassica/ La moglie Barbara Exignotis, un passato hot per lei…

Nino Frassica ha una bellissima moglie che si chiama Barbara Exignotis e ha 25 anni meno di lui. Dopo una storia durata otto anni con Daniela Conti l’artista si è sposato nel 2018 con questa splendida ragazza. La cerimonia si è svolta alla presenza di pochissimi amici. La donna inoltre ha anche una figlia che si chiama Valentina, avuta quando era giovanissima. Con Nino Frassica si è conosciuta diverso tempo prima delle nozze, considerando anche che i due hanno una convivenza di circa dieci anni alle spalle.

Nino Frassica, il passato della moglie Barbara Exignotis

Barbara Exignotis, la seconda moglie di Nino Frassica, era già nota a una parte di pubblico prima che si sposasse col comico messinese. Meglio conosciuta come Blondie ha lavorato nel mondo del cinema per adulti dagli anni novanta fino al 2007, mondo poi lasciato per passare al teatro. Proprio recitando sul palcoscenico ha incontrato Nino dal quale non si è più staccata e con il quale è nato un amore speciale.



