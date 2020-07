Nino Tortorici, Hey signorina/ Video hit anti-Covid del coreografo di Avanti un altro

Nino Tortorici è uno dei volti noti del nuovo corso di Avanti un altro, quello che è stato interrotto dall’arrivo della Pandemia e dalla decisione di Mediaset di interrompere la messa in onda delle nuove puntate per rimandare tutto a tempi migliori. Proprio per questo in molti si sono persi il meglio di Nino Tortorici nei panni del coreografo di Avanti un altro ma presto avranno modo di rivederlo in azione visto che le nuove puntate sono già state registrate e scalpitano dietro le quinte. In attesa di tornare in azione, però, Nino Tortorici si è dato alla musica e, in particolare, ha lanciato la sua hit estiva dal titolo Hey Signorina, la canzone estiva anti-Covid che sta spopolando sui social.

NINO TORTORICI E IL VIDEO DI HEY SIGNORINA CONQUISTANO I SOCIAL

La canzone ha già fatto il giro del web in questo primo mese di vita ma adesso Nino Tortorici sui social non fa altro che ricordare a tutti alcune scene cult del suo video in cui lo vediamo districarsi tra amuchina per le mani, sanificatore e distanziamento sociale facendo notare le difficoltà di chi attende questi mesi per essere libero e, soprattutto, darsi ai rapporti sociali come lui stesso tenta di fare con le belle ragazze che gli fanno da spalla nel video. Non lo avete ancora visto? Eccolo subito di seguito:





