Nise da Silveira, chi è?/ L’alunna di Carl Jung che combattè elettroshock e lobotomia

Nise da Silveira, chi è? Questa donna brasiliana, che oggi, sabato 15 febbraio 2020, festeggerebbe il suo compleanno numero 115, è la protagonista del “Doodle” odierno di Google, ma in molti, sul web e sui social network, si sono domandati chi fosse, poiché il suo nome risulta sconosciuto ai più. Eppure, è stata lei – allieva di Carl Jung – a rivoluzionare completamente l’approccio ai malati psichiatrici, sfidando coraggiosamente le pratiche psichiatriche consolidate come l’elettroshock e la lobotomia e aprendo la strada a una maggior umanità in materia di cura del paziente. Che fosse una sorta di predestinata, del resto, era chiaro a tutti già all’epoca; infatti, dal 1921 al 1926 studiò medicina a Salvador de Bahia, riuscendo a laurearsi. Il dato sorprendente? Fu l’unica donna a completare il percorso di studi, insieme ad altri 157 uomini. Cominciò così, dopo il trasferimento a Rio de Janeiro, a prestare servizio nel “Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental” nell’ospedale della Praia Vermelha nel 1933. Fu proprio lì che per lei incominciarono le prime difficoltà, che andavano inevitabilmente a intersecare il piano professionale…

NISE DA SILVEIRA, PRIMA IL CARCERE, POI…

Tempi duri per Nise da Silveira, dicevamo. Sì, perché in concomitanza a quella sua prima, traumatica, esperienza lavorativa, nella quale non accettò le dure procedure mediche utilizzate dai professionisti del settore per curare malattie mentali come la schizofrenia, ricevette l’accusa, da parte di un’infermiera, di essere in possesso di alcuni volumi su Karl Marx e la sua filosofia. Si aprirono così le porte del carcere, ma a metà degli anni Trenta si rimise a lavorare in semiclandestinità, leggendo i testi di Baruch Spinoza e convolando a nozze con il collega Mário Magalhães da Silveira, con il quale ha convissuto sino alla morte di lui, avvenuta nel 1986. Iniziò nel frattempo a studiare trattamenti riabilitativi più compassionevoli nei confronti dei malati, arrivando a sviluppare laboratori artistici al fine di consentire loro di esprimere il funzionamento interno delle loro menti attraverso la pittura e la scultura, permettendo alla loro arte, alla loro immaginazione di evadere dagli schemi e trovare libero sfogo, contribuendo, peraltro, a un’indagine interiore inconsapevole su se stessi.

NISE DA SILVEIRA, LA MADRINA DELLA PET THERAPY

Nise da Silveira, tuttavia, non si limitò esclusivamente all’universo dell’arte per garantire sostegno ai propri pazienti e aiutarli quotidianamente. Infatti, per favorire il riadattamento sociale di questi ultimi, la psichiatra sudamericana fu una delle prime dottoresse di tutto il mondo a ricorrere alla pet therapy, al supporto degli animali nelle terapie, mossa rivelatasi di enorme successo nella riabilitazione dei suoi malati e giunta fino ai nostri giorni, con applicazioni anche in altri campi. Tornando al mondo artistico, nel 1952 fondò il “Museu de Imagens do Inconsciente” a Rio de Janeiro, centro di studio e di ricerca per la conservazione delle opere prodotte dai pazienti ospitati nell’istituto, considerandole come documenti utili ad aprire nuove possibilità per una migliore comprensione del mondo interiore della schizofrenia (oltre 350mila opere prodotte). Nel 1956, invece, fu la volta della fondazione della “Casa das Palmeiras”, clinica riabilitativa per gravi pazienti psichiatrici, ove i malati vengono trattati come esterni. Un passaggio fondamentale, secondo Nise da Silveira, per giungere a reinserirsi completamente nella società.



© RIPRODUZIONE RISERVATA