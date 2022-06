Nitro, chi è Nicola Albera/ Il rap da 14 dischi di platino e 21 dischi d’oro

Elevato è l’hype per l’esibizione che Nitro, Nicola Albera, ha in programma nel tanto atteso concerto gratuito a scopo benefico, promosso da Fedez e J-Ax. I due rapper, infatti, hanno da poco annunciato la bellissima iniziativa “Love Mi”, che si terrà il 28 giugno 2022 dalle ore 18:30 in piazza Duomo a Milano. Oltre al rapper vicentino, condivideranno il palco milanese anche altri artisti famosi, quali Tananai, Dargen d’Amico e Ghali. Il cantante odia profondamente gli ospedali, a causa di un brutto trauma infantile, che lo ha portato vicinissimo alla morte alla tenera età di tre anni. È, inoltre, un grande amante degli animali e vive insieme a due dolcissimi gatti, di nome Neo e Trinity, anch’essi protagonisti delle sue storie Instagram.

Chi è Nitro, il rap accoglie un nuovo talento

Nicola Albera, alias “Nitro”, è forse uno dei più noti rapper più in voga del momento. Vicentino di nascita, classe ’93, Nitro ha iniziato la sua carriera nel collettivo “Gioventù Bruciata”, proseguendo poi con i “Machete” di Salmo, fino a quando nel 2013 ha debuttato il suo primo album da solista, dal titolo “Danger”. Come lui stesso ha dichiarato tramite i suoi canali social, Nitro ha considerato sua musa ispiratrice per le immagini più cupe della sua musica il regista e sceneggiatore italiano Ruggiero Deodato. Con 14 dischi di platino e 21 dischi d’oro, il rapper vicentino non è soltanto amato per la sua musica, ma anche perché molto attivo sui social, su Instagram conta oltre 759mila followers, dove figura spesso insieme alla sua storica compagna, la brasiliana suicide girl e modella Mendacia Veritatis. Nitro è alto 1,83 cm. ed è del segno zodiacale dell’Aquario. Non tutti sanno, però, che sotto ai lunghi capelli biondi e ai tatuaggi si nasconde un ragazzo dalle non indifferenti doti intellettive! Nitro, infatti, oltre all’italiano parla fluentemente anche l’inglese, il tedesco e lo spagnolo e vantava una media scolastica delle più alte durante gli anni delle scuole superiori.

Il Lumen Festival

Nella sua città natale, Nitro sarà presto protagonista del grandioso Lumen Festival, che si terrà sulle sponde del laghetto di Marola dal 23 al 26 giugno 2022. Il rapper si esibirà venerdì 24 giugno dalle 19.30, giornata dedicata alla moda e alla sostenibilità ambientale, condividendo tale spazio con La Sad e Flop, che si esibiranno rispettivamente ad apertura e chiusura dello spazio musicale. L’esibizione di Nitro al Lumen Festival è molto attesa dal pubblico della sua città, dove il rapper non si esibiva da oltre 3 anni.

