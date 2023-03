Niveo, che succede con Rita Danza dopo Amici 22?/ Esce Passo dopo passo e…

Amici 22, Niveo presenta il nuovo singolo Passo dopo passo dopo l’eliminazione al talent

É uno degli eliminati al pre-serale di Amici 22, Niveo, che oltre alla storia d’amore avviata con Rita Danza al talent show fa ora parlare anche per Passo dopo passo. Quest’ultimo é il titolo del nuovo inedito atteso al rilascio il 24 marzo 2023 e che segue al successo dei precedenti singoli che il cantautore -allora allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 22 (Amici 2022-2023) ha rilasciato nella celebre scuola dei talenti prodotta e condotta da Maria De Filippi. Con un discreto successo, principalmente riscosso in termini di ascolti in streaming sulla piattaforma online Spotify Italia, Scarabocchi e e Sui sedili della metro sono i singoli che Niveo ha rilasciato nel percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 22. E all’eliminazione subita ad un passo dalla fase serale TV in corso di Amici 2023 -al termine di cui verranno decretati il vincitore di canto, il vincitore di ballo e il vincitore del montepremi finale con altri riconoscimenti ai talenti finalisti- Niveo deludeva le aspettative dei fan. In molti tra i suoi appassionati seguaci speravano di vederlo promosso alla finale di Amici, anche nell’ipotesi di una partecipazione in coppia con Rita Danza, la ballerina che lo ha fatto capitolare nella scuola. Che i due giovani si siano lasciati, dopo le eliminazioni subìte al talent? Così come si apprende dai profili Instagram dei diretti interessati Rita Danza e Niveo si palesano ancora vicini e complici. Tanto che, come trapela in una delle Instagram stories che Niveo condivide online per la promozione del preannunciato nuovo singolo realizzato per ADA Music Italy, Niveo ha avviato una collaborazione con Rita Danza per il progetto musicale post talent.

Rita Danza e i rapporti con Niveo, dopo Amici 22

Il nuovo brano tratta una storia d’amore tossica, da cui si deve fuggire. E non sarebbe questo il caso di Marco Fasano e Rita Pompili. Il videoclip ufficiale del preannunciato singolo é in uscita alle ore 14:00 di venerdì 24 marzo 2023 online, su YouTube Italia in primis. E presenta l’indizio della collaborazione con Rita Danza. La ballerina é infatti figurante nel cast del videoclip ufficiale.

O almeno questo é quanto salta all’occhio de Il sussidiario.net alla visione di un video teaser condiviso su Instagram, con tanto di caption sibillina del cantautore: “Sorpresa… venerdì 24 marzo alle 14:00, fuori il videoclip di Passo dopo passo, c’é un indizio nascosto nel video… l’avete visto di che parlo?”.

