No Tav: incendi, pietre e razzi contro la polizia/ Caos in Val di Susa, 20 denunciati

Tornano i No Tav e tornano di conseguenza gli scontri e le proteste in Val di Susa: nelle scorse ore dopo il raduno davanti al cantiere di Chiomonte degli attivisti anti-Treno ad Alta Velocità Lione-Torino la polizia è intervenuto per cercare di sedare gli animi e per impedire l’incendio appiccato dai No Tav dopo il lancio di un razzo nel bosco di Gallo Romano, vicino al campo sportivo di Giaglione dopo ogni fine luglio viene organizzato il “tradizionale” raduno nel campeggio di Venaus (Val di Susa). Secondo la Digos intervenuta a supporto della polizia, i No Tav hanno cercare di forzare l’ingresso della cancellata del cantiere con lancio di razzi e petardi e con l’uso addirittura di un flessibile elettrico per passare dal cancello. La polizia ha tentato di impedire il tutto e in risposta si è vista lanciare contro una scarica di razzi, bombe carta e petardi: uno di quesi è finito nel bosco dando vita ad un fuoco alto 4 metri e spento a fatica poco dopo da Vigili del Fuoco e polizia intervenuti subito.

20 NO TAV DENUNCIATI: TORNA IL CAOS IN VAL DI SUSA

Venti attivisti No Tav sono stati denunciati a piede libero dando “seguito” alla folle notte appena passata tra scontri e proteste di chi ancora non si rassegna alla prosecuzione dell’opera Lione-Torino, al netto delle difficoltà politiche ancora vedono M5s e Premier Conte poco “convinti” dalla realizzazione della Tav. Già la scorsa notte 200 No Tav avevano ammassato legna e materiale infiammabile per dare fuoco davanti alla cancellata, con la Digos intervenuta dopo aver riconosciuto 50 attivisti del centro sociale Askatasuna e del movimento NoTav che già erano stati denunciati per aver violato l’ordinanza che ha esteso la zona rossa intorno al cantiere di Chiomonte. «Forse pensavano di avere intimidito qualcuno con le denunce di ieri a mezzo stampa, ma anche questa notte un grande falò ha indicato il cammino e dei fuochi sono caduti sul cantiere. Non molleremo mai», ha ribadito il centro No Tav con un commento sui social.

Ora. Zona rossa. Cantiere di #Chiomonte. Fermo da mesi. Presidiato da centinaia di poliziotti. Se ne devono andare. Perché noi da qui non ci muoviamo. C’eravamo, ci siamo e ci saremo SEMPRE. Inizia una nuova estate di lotta per la nostra terra #notav #valsusa #asaradüra pic.twitter.com/VXKXgwgSiL — notav.info (@notav_info) July 19, 2019





