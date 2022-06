Noah, figlio Michael Bublè e cancro/ Il cantante: “oggi viviamo senza paura”

Noah, il figlio di Michael Bublè: la lotta contro il cancro

Noah è il figlio Michael Bublé: il ragazzino ha lottato contro il cancro. Una terribile battaglia quella combattuta dal figlio del cantautore e l’attrice argentina Luisana Lopilato. Per fortuna tutto è andato per il verso giusto, visto che il ragazzino ha sconfitto il tumore. Una gioia immensa per Bublè che sui social ha postato una tenerissima foto in occasione del compleanno del figlio scrivendo: “oggi il mio eroe compie 8 anni. Non ho mai incontrato nessuno così coraggioso. Non ho mai conosciuto nessuno così gentile o di buon cuore. Non sarò mai veramente in grado di esprimere quanto sono orgoglioso, o quanto profondo sia il mio amore, e l’amore di mamma, per te. Hai benedetto le nostre vite”.

Durante la malattia fondamentale nella vita di Bublè la presenza della moglie Luisana: “mi ha preso e mi ha salvato, ho capito che non sono speciale e che nella vita tutti passiamo da momenti duri e di sofferenza. Penso a chi nel mio Paese, e intendo l’Italia (ha passaporto italiano ndr) ha perso qualcuno durante la pandemia. Sono cose che o ti distruggono o ti costruiscono, ma per certo ti definiscono. Ora sono un uomo riconoscente e felice”.

Noah e il rapporto con il padre Michael Bublè

L’amore di Michael Bublè per il figlio Noah è qualcosa di unico. Il cantautore, infatti, ha voluto tatuarsi sull’avambraccio il nome del figlio insieme a quelli di Elias e Vida Amber Betty, gli altri figli nati dal matrimonio con l’attrice argentina Luisana Lopilato. In realtà presto dovrà aggiornare i tatuaggi visto che è in arrivo il quarto bebè: “non pensavo che avere un altro figlio potesse essere tanto importante. C’era così tanta felicità, un grande senso di sollievo. Io e Luisana è come se ci fossimo innamorati di nuovo, e vogliamo allargare ancora la nostra famiglia. Oggi viviamo senza paura, tutto ci è sembrato all’improvviso più chiaro. È come se fossimo stati all’inferno”.

La nascita di una nuova vita ha spazzato via tutti i pensieri negativi legati alla malattia del figlio: “stiamo aspettando un quarto figlio, stiamo tutti alla grande. Quando è uscito l’album ‘Love‘ non ero pronto a tornare. La mia non era vita, era solo sopravvivenza, ero distrutto anche perché avevamo vissuto i 5 anni di malattia di mio figlio Noah (era malato di tumore, ndr). Mia moglie mi ha salvato e questo oggi sono io. Sono felice che la mia famiglia stia bene, felice di avere un nuovo figlio, di poter festeggiare tutto, di avere un album fortissimo”.











