Michael Bublè: “Mio figlio Noah è guarito dal tumore al fegato”/ “Piango di gioia”

Una splendida notizia per Michael Bublè: il figlio, affetto da tumore al fegato da cinque anni, è guarito. A comunicarlo è stato lo stesso artista canadese mostrandosi visibilmente commosso «Questa non è tristezza. È felicità per l’amore che ho ricevuto». Un pianto ovviamente di gioia dopo che nel 2016, al piccolo Noah di soli 3 anni, venne diagnosticato appunto un cancro al fegato che fece mettere in stand by tutti i progetti di Michael Bublè. «Abbiamo fatto un ultimo esame dopo e 5 anni sta bene – le parole rilasciate al Corriere della Sera – quando è uscito “Love” nel 2018 non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto, avevo subìto il colpo».

Canzoni di Natale moderne 2020/ Tra Mariah Carey, Coldplay, Michael Bublé e Lady Gaga

«Mia moglie mi ha preso e mi ha salvato – ha proseguito – ho capito che non sono speciale e che nella vita tutti passiamo da momenti duri e di sofferenza. Penso a chi nel mio Paese, e intendo l’Italia (ha passaporto italiano ndr) ha perso qualcuno durante la pandemia. Sono cose che o ti distruggono o ti costruiscono, ma per certo ti definiscono. Ora sono un uomo riconoscente e felice». Noah è impresso indelebile sull’avambraccio di Michael Bublè assieme ai nomi di Elias e Vida Amber Betty, gli altri due figli avuti da Luisana Lopilato, l’attrice argentina nonché moglie del cantante. «Ne devo fare uno nuovo – ha però sottolineato – visto che è in arrivo il quarto».

MICHAEL BUBLE' MINACCIATO DI MORTE/ La moglie: "Abbiamo paura per i nostri figli"

MICHAEL BUBLE’, FIGLIO NOAH GUARITO DAL TUMORE, ED E’ IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM…

E sempre Noah compare nei crediti del nuovo album in uscita Higher, co-autore di una traccia: «Stavo scrivendo con Ryan Tedder e gli ho detto che mio figlio mi aveva appena cantato un ritornello interessante. Lui l’ha voluto sentire e in 30 minuti è nato il brano. Abbiamo capito subito che sarebbe stata una hit». Nel nuovo progetto Michael Bubleè non intende snaturare se stesso, continuando con le grandi orchestrazioni e lo swing, lui che è uno dei massimi interpreti al mondo di questo genere.

Francesco Monte secondo con Michael Bublè/ Video, Isabella de Candia nel backstage

«Un amico mi ha detto che dopo 20 anni in cui facevo tutto io, avrei dovuto mollare qualcosa per avere un sound fresco e diverso. Nessuno è più bravo di me a fare dischi con gli standard, sono un interprete del great american songbook e sento il diritto di stare a fianco dei miei miti. Per il pop, invece, il produttore Greg Walls ha subito ha capito dove stava la linea giusta: non dovevo sembrare alla ricerca disperata di qualcosa che non sono, ma dovevo essere fresco». A fine aprile scatterà il tour mondiale anche se per ora non toccherà l’Italia. Ma Michael Bublè rassicura: «A causa della pandemia c’è stato qualche problema di organizzazione, ma verrò anche in Italia, non c’è dubbio».











© RIPRODUZIONE RISERVATA