Nobel per la chimica 2022, vincitori Bertozzi, Meldal e Sharpless/ Studio su molecole

Nobel per la Chimica 2022 a Bertozzi, Meldal e Sharpless

Il Nobel per la Chimica 2022, assegnato oggi, vede come vincitori Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless per lo sviluppo di tecniche per ingegnerizzare le molecole biologiche. Gli scienziati sono due americani e un danese. Carolyn Bertozzi e Barry Sharpless sono infatti statunitensi, ma come mostra il cognome, la prima ha origini italiane. I tre dividono equamente il Nobel per la Chimica 2022 per aver lavorato alla tecnica della “chimica a scatto”. Si tratta di una metodologia inaugurata circa 20 anni fa da Sharpless che offre la possibilità di unire le molecole in modo più efficiente e semplice e che può essere applicata a vari ambiti.

NOBEL FISICA 2022/ Il teletrasporto quantistico: dallo scandalo di Einstein a Clauser, Aspect e Zeilinger

La tecnica, grazie a Bertozzi, è stata applicata anche alle molecole biologiche. Questo permetterà che la “chimica a scatto” abbia diverse applicazioni, comprese quelle relative alla chimica verde e alle terapie ad alta precisione contro i tumori.

Nobel per la Chimica 2022: chi sono gli scienziati che hanno vinto il premio

A vincere il Premio Nobel per la Chimica 2022 sono Bertozzi, Meldal e Sharpless. Bertozzi, di origini italiane, è l’unica donna vincitrice dei Nobel scientifici nell’anno 2022. Nata negli Stati Uniti nel 1966 e docente dell’Università di Stanford, Bertozzi ha vinto, insieme ai due colleghi, per avere sviluppato la tecnica della “click chemistry”, ossia la “chimica a scatto” e “chimica bioortogonale”. Il termine è stato coniato dalla stessa scienziata 56enne per indicare le reazioni chimiche che avvengono negli esseri viventi e che non interferiscono con i processi biochimici che avvengono al loro interno, come spiega l’Ansa.

Centaurus, Chiron e Cerberus: nuove varianti Covid/ Oms: "Sono più contagiose, ma..."

Vincono anche il danese Morten Medal (68 anni), docente nell’Università di Copenaghen, che ha contribuito a sviluppare e perfezionate la chimica a scatto. Nei tre anche Barry Sharpless, di 81 anni, che inaugurato proprio la chimica a scatto. Si tratta del suo secondo Nobel per la Chimica, dopo quello del 2001.

LEGGI ANCHE:

Listeria, cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione/ Batterio può causare meningite

© RIPRODUZIONE RISERVATA