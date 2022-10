Aspect, Clause e Zeilinger premi Nobel Fisica 2022/ Pionieri meccanica quantistica

Il premio Nobel per la Fisica 2022 è andato ad Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger, considerati dei veri e propri “pionieri della meccanica quantistica”. Attraverso i loro esperimenti, ha fatto sapere il Comitato Nobel della Reale Accademia delle Scienze svedese a Stoccolma, i tre vincitori del prestigioso riconoscimento sono riusciti a “controllare e studiare le particelle che si trovano in uno stato intrecciato”. In tale stato, prosegue l’Academy, “ciò che accade a una particella determina ciò che accade all’altra, anche se sono molto distanti”. Aspet ha 75 anni ed è un docente affiliato all’università parigina di Paris-Saclay e fa parte anche dell’Accademia dei Lincei in Italia. Clauser ha invece 80 anni ed è il fondatore della californiana J.F. Clauser & Assoc, mentre Zeilinger, 77 anni, è dell’università di Vienna.

Del trio che ha ottenuto il Nobel per la Fisica 2022, Zeilinger in particolare, come sottolineato dai colleghi di Repubblica, è riuscito a dimostrare la possibilità del teletrasporto quantistico, attraverso cui una particella può trasferire il suo stato ad un’altra, diventando identica a quella precedente. L’anno scorso il Premio Nobel per la Fisica 2022 venne vinto dai due scienziati che hanno studiato la crisi climatica, leggasi l’americano-giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann, oltre ovviamente al nostro Giorgio Parisi, esperto di sistemi complessi.

ASPECT, CLAUSE E ZEILINGER PREMI Nobel Fisica 2022: DOMANI TOCCHERA’ ALLA CHIMICA

Ricordiamo che ai vincitori del Nobel, indipendentemente dal premio ottenuto, viene dato un assegno da 920 mila euro, che quest’anno tornerà ad essere consegnato in una cerimonia presso la residenza reale a Stoccolma a inizio dicembre, evento che nelle ultime edizioni era stato annullato per via della pandemia di covid.

L’assegnazione dei Premi Nobel è iniziata nella giornata di ieri, lunedì 3 ottobre, con il riconoscimento al biologo svedese Svante Paabo, che ha ottenuto il premio per la Medicina per il suo studio sul dna degli uomini antichi. Domani, mercoledì 5 ottobre 2022, sarà invece la volta del Nobel per la chimica, quindi giovedì la letteratura e venerdì la pace. L’elenco si chiuderà lunedì 10 ottobre con l’annuncio del Premio Nobel per l’economia.

