LITE CHOC TRA MAMME A NOCERA INFERIORE

Una lite davanti a scuola per il lato B più bello: le protagoniste di questa assurda vicenda non sono due ragazzine, ma due mamme. A ricostruire l’accaduto è stato Il Mattino, spiegando che la lite choc è scoppiata nella mattina di venerdì a Nocera Inferiore. Le due donne erano in piazza Cianciulli, davanti al liceo classico e a una scuola media ed elementare.

Non si sono fatte mancare il caffè, diventato ormai una sorta di rito per le mamme che portano i figli a scuola, poi però all’improvviso hanno cominciato a discutere e di lì a poco è scoppiata una lite che però è degenerata al punto tale da scontrarsi anche sul lato B più bello e sensuale.

I testimoni hanno raccontato, infatti, che le due mamme sono arrivate anche a litigare per il loro sedere, ma evidentemente le loro tesi non sono state convincenti, se una delle due, pur di dimostrare di avere ragione, è arrivata ad abbassarsi i pantaloni.

UNA MAMMA SI ABBASSA I PANTALONI…

Una delle due mamme di Nocera Inferiore ha voluto dimostrare che le sue non erano solo parole e che effettivamente aveva le sue buone ragioni per rivendicare il fatto che il suo lato B fosse più sexy. Quindi, si è abbassata i pantaloni e ha mostrato il lato B. Il problema, a prescindere dalla decenza di questa scena, è che questo gesto rischiava di far degenerare ulteriormente la situazione, perché la tensione è salita alle stesse. Infatti, l’altra mamma non ha apprezzato il gesto in questione e ha cominciato a riservare parole offensive nei confronti dell’altra donna.

Solo l’intervento di altri genitori presenti è riuscito a scongiurare il peggio, infatti hanno riportato la calma e chiuso la questione che è uscita da Nocera Inferiore ed è diventata un caso sui social, dove la notizia è stata rilanciata anche da pagine che fanno dell’ironia il loro tratto caratteristico.