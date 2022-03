Noemi Baratto di Uomini e Donne choc “Incidente in moto”/ “Caduta di testa, sto male”

Brutto incidente per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Noemi Baratto. Dopo essere finita al centro del gossip per il bacio dato a Joele Milan, Noemi allarma i suoi fan con una serie di stories su Instagram in cui rivela di aver vissuto momenti drammatici a causa di un incidente. Esordisce dichiarando che per un po’ rimarrà lontana dai social e spiega che il motivo è proprio quanto le è appena accaduto: “ieri io ed un mio amico abbiamo fatto incidente in motocicletta, sto male, sono stata tutta la serata di ieri fino all’una e mezza di notte in ospedale“.

L’ex corteggiatrice spiega allora la dinamica dell’incidente: “Sono volata dalla moto, ho perso il casco e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati. Sono caduta di testa e schiena. Fortunatamente mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora”.

Noemi Baratto dopo l’incidente: “Frattura alla spina dorsale”

Ha rischiato grosso Noemi Baratto. Il volto di Uomini e Donne ha avuto pronti riflessi che sono riusciti a salvarle la vita. Tuttavia ai social ha affidato un amaro sfogo: “Alle persone che prendono la patente da poco o che non sono capaci di guidare in giro per la città non gli dovrebbe essere concesso l’utilizzo dell’automobile, succedono cose gravi e ci rimettono persone che non hanno colpe“. Ha quindi rivelato le conseguenze che ha avuto l’impatto sul suo corpo: “Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche la testa, ora devo solo riposare sperando che passerà presto”. Noemi ha concluso annunciando, dunque, che rimarrà a risposo per un po’, sperando di rimettersi quanto prima.

