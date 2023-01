Noemi Bocchi è incinta di Totti? Alex Nuccetelli smentisce/ “Nessun figlio in arrivo”

Alex Nuccetelli smentisce la gravidanza di Noemi Bocchi sui social: le sue parole

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono andati a convivere in un bellissimo attico a Roma Nord. La loro storia procede a gonfie vele, tanto da far riemergere un vecchio gossip sui social; la gravidanza della compagna del calciatore. Tutto è partito da una vecchia intervista di Alex Nuccetteli, PR e amico stretto dell’ex capitano.

Alex Nuccettelli ha smentito la gravidanza di Noemi Bocchi sui social: “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”. Dunque, nessuna dolce attesa per l’attuale compagna di Totti; magari in futuro le cose potrebbero cambiare… chi lo sa.

Alex Nuccetelli svela: “Un figlio con Noemi? Perchè no”

Alex Nuccetteli, noto PR romano e molto amico di Francesco Totti ha aperto, inconsapevolmente, strada al gossip su una possibile gravidanza di Noemi Bocchi. Ai microfoni di Diva e Donna, il PR ha risposto alla domanda se il calciatore potesse volere dei figli con la nuova compagna: “Può accadere, secondo me è possibile… perchè no”.

E continua: “Non mi sorprenderei per nulla. Come dicevo, lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famigliare: probabilmente sarebbe terrorizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri”. Da questa intervista è partito il gossip secondo cui Noemi fosse incinta, ma è arrivata la smentita dello stesso Nuccettelli.

