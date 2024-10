Il caso relativo a Francesco Totti e il suo ‘presunto’ tradimento a Noemi Bocchi continua a fare molto rumore. Tutto è nato qualche giorno fa quando il settimanale Gente ha pubblicato le foto dell’ex leggenda del calcio italiano, fuori ad un hotel a Roma e circostanze particolari che hanno visto Francesco prima e la giornalista Maria Luisa Jacobelli entrare dentro un hotel.

Situazioni molto simili a ciò che era accaduto in precedenza con Ilary Blasi e in questo casi ci sarebbero addirittura conferme riguardo la liaison tra Francesco e la figlia del giornalista Xavier Jacobelli, con la stessa donna che avrebbe confermato senza peli sulla lingua. Una situazione che avrebbe colto di sorpresa la stessa Noemi Bocchi e in queste ore hanno fatto il giro del web le foto di Totti e Noemi con i volti scuri in partenza per Miami.

D’altro canto intercettata ai microfoni di Gente Maria Luisa Jacobelli ha confermato che quelle foto sono di fine Settembre o inizio Ottobre e ha proseguito affermando: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente. C’è una liaison? Beh si”, ha concluso quasi ridendo e ora lato Totti fino ad ora non ci sarebbero ulteriori commenti. Ma la tensione si nota ed è piuttosto palpabile con la donna che rischia di diventare un vero e proprio caso nella coppia. Nelle ultime ore sarebbe addirittura intervenuta Chanel, figlia di Francesco e Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli, spunta un curioso post social

Al momento è solo un’impressione ma in molti l’hanno interpretata come una bella e propria frecciata di Chanel nei confronti di Noemi, sua ‘matrigna’. La baby di casa Totti ha pubblicato sui propri profili Instagram – tra l’altro sempre più seguiti – uno scatto con sua cognata Melissa Monti (fidanzata del fratello Christian) e le due avrebbero pubblicato una serie di scatti con un paio che avrebbero scatenato i fan più attenti.

Le due infatti mostrano chiaramente il gesto delle corna che – in questo momento storico – non possono che far pensare alla situazione che vede protagonista Francesco, Noemi e appunto Maria Luisa Jacobelli, questa volta un triangolo che non vede protagonista più Ilary ma che sta scatenando numerose polemiche.

Fino a poco tempo fa i rapporti tra Chanel e Noemi apparivano sempre abbastanza buoni o meglio la fidanzata dell’ex capitano giallorosso sembrava essersi inserita bene nella famiglia di Totti tanto che in passato andarono tutti insieme alle Maldive. Queste foto gettano ombre e in molti sui social hanno commentato la vicenda. Chissà se quei sorrisi maliziosi e quelle corna siano riferite o meno al tradimento – oramai praticamente annunciato – o sia stata solo una curiosa e alquanto particolare coincidenza.