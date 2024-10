Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono in crisi? L’ultima indiscrezione sulla coppia

L’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra proseguire nonostante le recenti voci sulla presunta liaison con la giornalista Marialuisa Jacobelli, figlia della nota penna sportiva Xavier, il settimanale Chi ha pizzicato Totti e Noemi Bocchi in compagnia negli Stati Uniti, felici e uniti, con la stessa bionda romana che ha rivelato ai microfoni di Striscia la notizia durante la consegna del tapiro: “Sono ancora qui” ha specificato la fiamma del Pupone che dunque sarebbe ancora al fianco dell’ex capitano della Roma.

Nei giorni scorsi gli scatti pubblicati dal magazine Gente con Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli fuori dallo stesso hotel, avevano fatto il giro del web e scatenato il mondo del gossip, ma le ultime fotografie scattate dai paparazzi del settimanale Chi ci confermano la sintonia e soprattutto la storia non esaurita tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Francesco Totti rifiuta il tapiro d’oro da Striscia la notizia: come stanno le cose con Noemi Bocchi?

Dopo che la notizia dell’incontro tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli è divenuta virale, l’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha subito rincorso l’ex capitano della Roma al ritorno dagli Stati Uniti, provando a consegnargli il tapiro d’oro che il Pupone ha prontamente rifiutato, dopo che invece la compagna Noemi Bocchi aveva accolto il premio del tg satirico.

E sui social c’è chi si scatena riguardo al rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Ma chi crede alla loro storia? Lei si è abituata al lusso e alla bella vita, non è di certo abituata a lavorare”, “Lui intanto si diverte con le altre, un gioco già ampiamente ripetuto” si legge tra i commenti spuntati sui social riguardo al gossip esploso negli ultimi giorni. Intanto però Totti e Noemi continuano a fare coppia, fregandosene anche delle malelingue e mandando avanti la loro storia pure davanti alle notizie circolate negli ultimi tempi, che non sembrano in realtà aver scalfito la coppia.

