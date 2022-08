“Noemi Bocchi scortata da un bodyguard”/ La scelta di Totti: “Vuole che lei stia tranquilla”

Totti e la guardia del corpo per Noemi Bocchi: l’ultimo gossip

Continua tra gossip e paparazzi alle costole la vacanza di Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi. L’ex calciatore è ancora a Sabaudia dove trascorre i giorni insieme ai suoi figli. E mentre gioca al mare con la piccola Isabel, Noemi Bocchi è a pochi chilometri da lui, a San Felice Circeo. A paparazzare entrambi è stato il settimanale Nuovo, mostrando negli scatti un particolare inedito: la presenza di un uomo al fianco della Bocchi.

Stando a quanto fa sapere il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’uomo in questione potrebbe essere una sorta di guardia del corpo che proprio Totti avrebbe deciso di affiancare alla sua nuova fiamma. “A San Felice Circeo Noemi è ‘scortata’ da un robusto accompagnatore. – si legge sul magazine – A sentire i villeggianti è una specie di guardia del corpo che Francesco le avrebbe assegnato per farla stare tranquilla in questo momento delicato”.

Totti tra Ilary e Noemi: gli ultimi spostamenti

Non mancherebbero insomma le premure di Francesco Totti nei confronti di Noemi, nonostante i due preferiscano non mostrarsi ancora insieme per evitare una nuova ondata di gossip. Intanto Ilary Blasi sta tornando proprio a Sabaudia per la figlia Isabel, dove dunque incontrerà l’ex marito. Un nuovo confronto è probabilmente alle porte, anche se, come sottolineato da Roberto Alessi a Estate in diretta, presto ogni dialogo passerà attraverso gli avvocati, pronti a mettersi all’opera in questo delicato affaire. E forse solo allora Totti e Noemi usciranno allo scoperto, mostrandosi finalmente fianco a fianco.

