Noemi Bocchi senza Totti, la foto sexy mentre fa la spesa/ La paparazzata è “un’immagine da cinema”

Noemi Bocchi ancora protagonista del gossip: paparazzata anche mentre fa la spesa

Noemi Bocchi e Francesco Totti continuano ad infiammare il gossip di questa calda estate. I paparazzi non perdono di vista i due neppure un attimo e a dimostralo sono i nuovi scatti pubblicati dal settimanale CHI che immortalano la nuova fiamma del Capitano. “Un’immagine che riporta al cinema”, scrive infatti il giornalista Valerio Palmieri nell’articolo che racconta le nuove foto di Noemi Bocchi.

La donna è stata infatti paparazzata mentre fa acquisti per rinnovare la casa al mare di San Felice Circeo, la stessa che si trova a circa quindici minuti d’auto da Sabaudia, dove Francesco Totti è ora in vacanza con i suoi figli. Nella foto in questione, Noemi è nel negozio su di una scala: minigonna e posa la rendono inevitabilmente seducente, da qui il riferimento del settimanale all’immagine da cinema italiano.

“Sembra quasi che stiano per arredare una dimora presa d’occasione” scrive ancora il settimanale, stuzzicando ulteriormente il gossip su Noemi e Totti, la coppia di questa estate. Durante lo shopping la Bocchi non era però da sola, visto che c’era con lei la figlia, come testimoniano altri scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini. E mentre Noemi e Totti si godono le vacanze a pochi metri l’uno dall’altro, Ilary Blasi ha deciso di trascorrere questo tempo in montagna, dove ha incontrato proprio Alfonso Signorini. È stato proprio il giornalista e conduttore a svelare che la conduttrice al momento sta bene e che si gode la pace della montagna, restando lontana dal gossip di queste settimane.

