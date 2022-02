Noemi canzone “Ti amo non lo so dire”/ Sanremo 2022: brano suggestivo e contemporaneo

NOEMI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “TI AMO NON LO SO DIRE”

Noemi è ormai un habitué del Festival di Sanremo: la rossa romana è pronta a incantare ancora una volta il pubblico con una delle sue bellissime canzoni. Il titolo del nuovo brano è “Ti amo non lo so dire” e malgrado nell’edizione 2021 sia arrivata solamente al quattordicesimo posto ha letteralmente spopolato nelle radio di tutta Italia con la sua ‘Glicine‘. Ha poi proseguito nella sua scalata alla vetta della hit parade con la canzone ‘Makumba’ insieme a Carl Brave, perfetto singolo estivo.

La nuova canzone dal titolo apparentemente scherzoso ci farà capire se nasconde significati più profondi. Per il momento vige il quasi totale riserbo sulle tematiche della canzone e ovviamente anche sulla melodia, che per regolamento deve restare inedita fino al momento della prima esecuzione sul palco dell’Ariston. Sappiamo però che c’è Mahmood tra gli autori del suo brano, contemporaneo e suggestivo che si interroga sulla necessità di superare la paura di cambiare. Riuscirà finalmente Noemi a presentare la canzone giusta in grado di convincere la severa giuria dell’Ariston? Per la risposta dovremo attendere fino al 6 febbraio. Nel mentre abbiamo la certezza che in ogni caso il singolo sarà un successo radiofonico e che ci accompagnerà nei mesi a venire.

CHI È NOEMI: I PASSI FINO ALI SUO ESORDIO SUL PALCO DI SANREMO

Il percorso artistico di Noemi inizia nel 2009 con la partecipazione al talent X Factor. Malgrado non abbia vinto, la romana è risultata una delle artiste a riscuotere il maggior successo, aprendosi la strada ad una carriera fatta di hit e pezzi da vertici di classifica.

La prima partecipazione al Festival di Sanremo per Noemi risale al 2010, ma è con la canzone presentata nel 2012 che Veronica Scopelliti (vero nome della popolare cantante dai capelli rossi) ha raggiunto la popolarità. La sua interpretazione di ‘Sono solo parole‘ – scritta dal collega e corregionale Fabrizio Moro – le è valsa il secondo posto in classifica a Sanremo. L’unica a fare meglio in quell’edizione fu Emma Marrone, che trionfò con ‘Non è l’Inferno’.

