Noemi finale Sanremo 2022 con “Ti amo non lo so dire”/ come ha fatto a perdere 15 kg?

NOEMI IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “TI AMO NON LO SO DIRE”

Inutile dirlo che nei confronti di Noemi al Festival di Sanremo 2022 si è parlato molto anche della dieta che l’ha portata a perdere 15 chili oltre che della sua canzone. La ragazza è apparsa in strepitosa forma e le sono stati fatti molti complimenti anche per il suo outfit. Ad aiutarla in questo percorso di miglioramento fisico è stata la nutrizionista Monica Germani che ha spiegato a FqMagazine: “Il dimagrimento importante arriva nei primi mesi. Poi c’è il consolidamento delle abitudini. Infine arriva la liberazione con l’autonomia nella gestione del cibo. Noemi è stata molto coraggiosa. Ha fatto tabula rasa del suo modo di approcciare il cibo. Si è rimessa in gioco anche interiormente. Ciò che sembra un segreto non lo è alla fine, ma è solo frutto di studio ed esperienza. Se un’artista è sempre fuori per lavoro e pranza in ristoranti e autogrill deve costruire un regime adeguato alle sue esigenze. Lasciare il panino o il secondo piatto al ristorante e poi recuperare con una giornata equilibrata”.

NOEMI, OBIETTIVO SCALARE POSIZIONI

La voce di Noemi rapisce, incanta, seduce i suoi fan ogni volta, e la stessa cosa sta succedendo a questo 72esimo Festival di Sanremo 2022. Con il brano Ti amo non lo so dire, ha conquistato il pubblico, sebbene nelle classifiche finali di ogni serata non abbia mai raggiunto una posizione rilevante. La sua è una canzone che racconta come sia diffusa l’incomunicabilità e la difficoltà a dire determinati sentimenti o emozioni che si provano. Si è presentata ogni sera con vestiti stupefacenti che le stavano d’incanto, con i suoi capelli rossi, i suoi tacchi a spillo, ha portato sul palco outfit incredibili e mozzafiato, firmati da stilisti quali Alberta Ferretti e per le scarpe Santoni. Sta giocando con forme, colori, accessori, per rendere i look indimenticabili e più adatti possibile alla sua persona. Conquista sempre tutto il pubblico con il suo sorriso e la sua voglia di cantare e portare davanti al grande pubblico la sua forza e tenacia nell’interpretare le sue canzoni. Attenderemo questa sera, durante la finale del 72esimo Festival della canzone italiana, di ascoltare nuovamente la canzone di Noemi sperando che possa guadagnare alcune posizioni in classifica e che possa far apprezzare al grande pubblico il più possibile la sua meravigliosa canzone.

UNA MELODIA CONTEMPORANEA

Noemi nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022, dedicata alle cover, ha interpretato magistralmente You make me feel like a natural woman di Aretha Franklin. Noemi ha presentato la canzone suonandola al pianoforte, con un vestito lungo ed elegante, e cantando con una voce impeccabile, come sempre, accompagnata dalla favolosa orchestra del Festival. L’esibizione, nonostante non abbia raggiunto ottime posizioni nella classifica finale della puntata, ha commosso, emozionato e stupito gli spettatori che la stavano ascoltando, dal momento che ha interpretato questo importante brano della musica mondiale con una voce potente, sincera, pura, travolgente. Sabato 5 febbraio tornerà a calcare il palco dell’Ariston per la finale del 72esimo Festival di Sanremo e canterà nuovamente il suo inedito Ti amo non lo so dire, sperando che possa riguadagnare alcune posizioni in quella che sarà la classifica finale e definitiva del Festival, in quanto questa canzone merita una considerazione maggiore visto il modo con cui la interpreta e la rende magica Noemi. La canzone è stata scritta, tra i vari autori, anche da Mahmood, che da quanto ha dichiarato Noemi in un’intervista, è riuscito a scrivere parole stupende cogliendo la modernità e la contemporaneità della melodia, senza, così, consegnare a Noemi una canzone già sentita e risentita.

