Noemi/ “Guerra? Fondamentale che la musica lanci segnali importanti”

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, è una cantante romana che negli ultimi anni si è dedicata a importanti eventi, concerti e lavori. Stasera sarà tra gli artisti presenti su Rai 3 sul palco di Piazza Maggiore a Bologna, per Tocca a Noi – Concerto per la pace, per raccogliere fondi per il popolo ucraino che ha bisogno di sostegno e vicinanza dalla parte di tutti. La cantante, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2022, con la canzone Ti amo non lo so dire, ha iniziato una serie di concerti e di interviste per sponsorizzare e pubblicizzare i suoi nuovi brani e farli ascoltare al pubblico italiano, che ama molto questa cantante.

Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: "è stato la mia forza quando mollavo"

Infatti, ha delle sonorità straordinarie e un timbro di voce avvolgente e coinvolgente che riesce a trasportare migliaia di persone quando canta. Negli ultimi anni la cantante, dopo aver seguito una dieta ferrea e un allenamento intenso e regolare, emana gioia, sensualità e bellezza, conquistando gli occhi e le orecchie di chiunque. Con il suo sorriso e il suo carisma porta sempre allegria e leggerezza sul palco.

Noemi/ “Mi emoziono sempre a cantare, ho scritto una lettera alla me bambina perché…”

Noemi, il suo ultimo disco Metamorfosi

L’ultimo disco di Noemi è stato pubblicato il 5 marzo 2021 con il titolo Metamorfosi; il disco è formato da undici brani e contiene la canzone cantata al Festival di Sanremo del 2021, Glicine, che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico. Il titolo dell’album si rifà al progetto della cantante, di lavorare su sonorità diverse ed esplorare diversi modi di cantare e interpretare un brano. Noemi ha iniziato la sua carriera su palchi più importanti partecipando alla seconda edizione di X Factor nel 2009 e firmando, in seguito a questa esperienza formativa, un contratto con l’etichetta Sony. Le sue canzoni più famose ed emozionanti sono sicuramente: Makumba, Glicine, Vuoto a perdere, Sono solo parole, L’amore si odia, Guardare giù, La borsa di una donna, Per tutta la vita, Non smettere mai di cercarmi, Bagnati dal sole e tante altre.

Noemi, 15 chili persi con dieta META/ Monica Germani: "Compensava disagio mangiando"

Durante il corso della sua carriera ha partecipato ben sette volte al Festival di Sanremo della canzone italiana, a partire dal 2010 ottenendo sempre un grande successo grazie ai brani portati e presentati al pubblico italiano. Ha collaborato anche per la realizzazione di alcuni programmi televisivi, per la composizione di una colonna sonora per il cartone Ribelle The Brave e ha spesso cantato insieme a colleghi e artisti importanti. La sua voce è unica e inimitabile e proprio per questo non vediamo l’ora di vederla sul palco di Bologna giovedì 7 aprile 2022 su Rai 3.

Noemi: video, l’intervista per Tocca a Noi Concerto per la pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA