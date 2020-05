Noemi/ Il “Comfort Working” come nuova frontiera professionale

Pubblicità

Noemi continua a lavorare da casa e sembra proprio che questa nuova dimensione dello smart working non abbia intaccato il suo buonumore. “Ormai sono cintura nera ci ‘Comfort Working”, scrive su Instagram, “l‘evoluzione dello Smart. Anni di studi per fondere l’eleganza con le ciabatte da casa! Volete iscrivervi ai miei corsi?”. Una battuta divertente che sottolinea l’outfit scelto dalla cantante per la sua giornata lavorativa: giacca leggera e rosa, pantaloni rossi con pois bianchi e ciabatte giallissime. Clicca qui per guardare la foto di Noemi. In queste ore, l’artista ha voluto anche omaggiare un collega: Vasco Rossi. A 41 anni dalla pubblicazione di Albachiara, Noemi ha scelto di dedicare una Stories proprio al grande Blasco. Nessun commento ma spazio solo alla voce del Komandante. Non manca anche qualche puntata ai fornelli e come possiamo scoprire da un altro post, Noemi ama la pasta con il condimento. “Ho visto la luce“, scrive, “era la cappa dei fornelli. Ecco il piatto che condividerò con gli amici di sempre. E voi quali fidanzati o congiunti incontrerete?”, chiede agli ammiratori che la seguono sui social. Un utente le fa notare inoltre che la sua opera d’arte potrebbe avere un nome ben preciso: “Madonna incoroneta – olio su teglia”.

Noemi, i commenti dei fan si sprecano

Ironica, professionista, sempre sorridente: i commenti si sprecano quando si parla di Noemi. Per non parlare della sua musica. Anche se a quanto pare la cantante è un po’ maldestra: poche settimane fa ha fatto cadere per sbaglio il suo iPhone e la cover posteriore è andata del tutto in frantumi. Per dimostrare la propria impresa, Noemi ha pensato bene di prendere al volo la reflex e immortalare il momento. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Noemi sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Gigi, questo sono io, in onda in replica nella prima serata di Rai 1. Dieci anni fa, la cantante e il padrone di casa infatti si sono lanciati in un’esibizione comprensiva di tre brani. Da Cu’mme a Per tutta la vita fino a L’amore si odia. I due non si sono ritrovati spesso sul palco da quanto ne sappiamo, ma non mancano i fatti curiosi. Nella vita di Gigi qualche anno fa è entrata a far parte la nipotina Noemi, che lo ha reso nonno prima dei 40 anni. Tutto questo non ha nulla a che fare con la cantante, ci mancherebbe.

