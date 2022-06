Noemi/ Look hot al concerto DallarenaLucio: schiena scoperta e ampia scollatura

Noemi e la lunga storia con il Festival di Sanremo

Noemi è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Uscita dalla scuola di X-Factor nel 2009, pur non conquistando la vittoria, ha sin da subito riscosso grande successo. Ed è diventata in pochissimi anni una delle “veterane” del Festival di Sanremo. Infatti, nonostante l’exploit sia avvenuto nel 2009 e siano dunque passati solo 13 anni, Noemi ha partecipato per ben 7 volte alla nota kermesse canora.

Gabriele Greco, marito di Noemi/ "C’è sempre stato, anche quando avevo gli attacchi di panico"

La prima storica partecipazione è avvenuta nel 2010 con Per tutta la vita, cui ha fatto seguito il ritorno all’Ariston nel 2012 con Sono solo parole, scritta per lei da Fabrizio Moro. Un’edizione iconica, che la vide classificarsi al terzo posto alle spalle di Arisa e della vincitrice Emma Marrone, in un podio tutto al femminile. A seguire ha preso parte nel 2014 con Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna e nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi. Sino alle ultime due partecipazioni, avvenute una di seguito all’altra tra il 2021 e il 2022: prima con Glicine, brano tratto dall’album Metamorfosi per lei importante e speciale a livello personale, e, nell’edizione di quest’anno, con Ti amo non lo so dire. Il palco dell’Ariston ha rappresentato per lei l’opportunità della definitiva consacrazione nel corso degli anni.

Noemi "Metamorfosi? Mi sento a buon punto"/ Il marito Gabriele Greco "la mia forza"

Noemi e il look hot al concerto in onore di Lucio Dalla

Noemi è una delle grandi protagoniste di DallarenaLucio, serata evento dedicata al ricordo dell’indimenticabile Lucio Dalla. Anche la cantante romana è stata invitata tra gli ospiti all’Arena di Verona pronti a rendere, attraverso le loro voci, il giusto omaggio al compianto cantautore bolognese. D’altronde Noemi ha sempre avuto un legame speciale con Lucio Dalla, al quale è unita da un filo che probabilmente non si spezzerà mai. Per l’occasione la cantante è tornata a sfoggiare la sua splendida forma, impreziosita da un abito nero dall’ampia scollatura e dalla schiena nuda, accompagnato da scarpe dal tacco vertiginoso.

Gabriele Greco, il marito di Noemi/ "Mi ha sempre tenuto per mano"

Nel 2018, infatti, Noemi pubblica il suo sesto album in studio dal titolo La luna. Al suo interno sono presenti inevitabili riferimenti a Lucio Dalla e alla sua musica, come nella composizione e produzione dei due brani Domani e Oggi non esisto per nessuno, chiare dediche al cantautore. Il 31 agosto 2018, sul palco dell’Arena di Verona, lo omaggiò reinterpretando Domani e la iconica Anna e Marco, quest’ultima al fianco di Gaetano Curreri. Sono numerose le fonti d’ispirazione per Noemi, ma Lucio Dalla resta indubbiamente uno dei cantautori per lei più apprezzati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA