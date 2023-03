Noemi Mariani: “A Milano situazione immobiliare folle”/ “Affittano letti a 700 euro”

Mattino Cinque News, programma di Canale 5 condotto da Francesco Vecchi, ha intervistato stamane Noemi Mariani, l’influencer in arte MangiaPregaSbatty che da un anno a questa parte cura la rubrica “Case da incubo”, mostrando gli immobili più assurdi in vendita o in affitto in quel di Milano. “Purtroppo la realtà del mercato immobiliare milanese – ha spiegato Naomi Mariani in diretta tv sul quinto canale – ma non solo, è disperata, c’è un’emergenza dell’abitare. Case sotto una metratura che io non penso sia a norma anche se non sono un’esperta. Faccio questa rubrica da circa un anno e secondo i commenti che mi sono arrivati un monolocale dovrebbe essere grande come minimo 29 metri quadri, io ho trovato case da 15 mq in vendita, senza tavolo, non so se avete capito che la casa non ha un tavolo”.

Quindi ha proseguito: “Si trovano in vendita anche case che dovrebbero avere un certo rapporto con metrature e finestre ma che non sono a norma e che vengono vendute e spacciate come investimenti, visto che ci sono persone che hanno questi capitali e che poi affittano e subaffittano a prezzi folli”. Fra i casi più curiosi anche gli affitti del solo posto letto: “Si le situazioni sono davvero tante – ha continuato l’autrice di case da incubo – dal posto letto in cucina, o magari un posto letto per una determinata fascia oraria”.

NOEMI MARIANI: “IL FAMOSO POSTO LETTO DAY…”

“C’era il famoso annuncio ‘posto letto day’ – ha proseguito Noemi Mariani – però solo dalle 11 di sera, nel periodo precedente dovevi essere fuori di casa, anche il bagno potevi usarlo solo in quell’orario, come un hotel a ore. Ma poi era in affitto a 700 euro, una cosa folle”.

Francesco Vecchi ha commentato: “Io sono alto 1 e 90 e dovrei cucinare piegato in due, ma questi immobili restano lì o scompaiono?”, e Noemi Mariani ha commentato: “Alcuni annunci ho visto che ritornano quindi vuol dire che ho sono stati affittati per un po’ oppure ci provano. Milano è il caso limite di queste situazioni ma purtroppo la domanda supera l’offerta”. Vecchi ha chiosato: “E consente a queste persone di affittare e di chiedere persino le referenze per case di 15 mq che sono meno di un box”.

