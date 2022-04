Noemi/ “Mi emoziono sempre a cantare, ho scritto una lettera alla me bambina perché…”

La cantante Noemi, dopo una bellissima versione voce e pianoforte di Imagine di John Lennon, è tornata nello studio di Domenica In per cantare alcune delle sue canzoni di successo a partire da Glicine. Spazio quindi a Vuoto a Perdere: “Questa canzone la amo perché è la canzone della mia vita. Vasco e Gaetano l’hanno scritta pensando alla mia voce… ci vuole anche un po’ di cul*”, ha ammesso.

Sono solo parole, cosa ha segnato nella sua vita questa canzone? Secondo Mara Venier ogni canzone rappresenta un momento della sua vita: “Assolutamente sì, è un momento di ricordo, a volte più cosciente, altre volte meno. Descrivono molto il momento che viviamo. Ringrazio Fabrizio Moro che l’ha scritto. Ricordo il podio al femminile che ho condiviso con Emma e con Arisa”, ha commentato la cantante.

Noemi e le emozioni in musica a Domenica In

Mara Venier non poteva che fare i complimenti a Noemi: “Io sono affascinata da lei, dalla voce, dal suo carattere, dal suo modo di essere, dalla sua bellezza. Emozioni sempre”, ha commentato. “Io mi emoziono sempre a cantare. Imagine è una canzone che parla in maniera bellissima della pace perché ci dice come costruirla semplicemente vivendo le emozioni con gli altri. Per me è il pezzo più bello, grazie!”, ha aggiunto la cantante.

Il 25 gennaio ha scritto una lettera a lei da bambina su Instagram: “Una bella lettera, ci sono momenti nella vita che ti fanno capire che hai raggiunto un bel traguardo, ti guardi indietro e fai un piccolo bilancio”. Ti amo non lo so dire, ultimo singolo sanremese, è stato il brano con cui si è ancora esibita in studio a Domenica In.

